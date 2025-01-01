منصة الجزيرة تطلق برنامجاً ساخراً لتسليط الضوء على قضايا الشارع العربي

الدوحة ـ”القدس العربي”:

أطلقت شبكة الجزيرة برنامجاً ترفيهياً ساخراً ليخاطب جمهوراً واسعاً حول قضايا هادفة تهم المجتمعات العربية ضمن قالب خفيف يقدمه كوميدي مصري.

وتعرض “الجزيرة 360” برنامج “قهوة النواوي”، ويعده ويقدمه الكوميدي المصري صالح النواوي، وهو فكرة ترفيهية اجتماعية تستعرض في كل حلقة قضية اجتماعية مهمة ويعيد تجسيدها من خلال الفقرات الدرامية.

ويطرح النواوي في البرنامج مواضيع مجتمعية، من واقع مواقف الحياة اليومية بأسلوب ترفيهي وجذاب، ويستضيف فيه شخصيات مؤثرة في المجتمع من فنانين وأطباء وصناع محتوى، ويتناقش معهم حول القضايا التي تهم الجمهور.

ويظهر الكوميدي المصري صالح النواوي في هذا البرنامج بطريقة جديدة ومختلفة بخلاف ما يعرفه عنه الجمهور، ويعرض من خلاله قضايا اجتماعية بقالب ترفيهي تغلب عليه الجدية. وأكد المنتج محمد عبد الله أن البرنامج سيمثل نقلة نوعية في عالم البرامج الترفيهية والاجتماعية في الوطن العربي، من خلال القضايا التي يسلط الضوء عليها ويناقشها مع ضيوفه المختلفين.

وتبث أولى حلقات البرنامج الخميس حصرياً على منصة الجزيرة 360، والتي تعد المنصة الأسرع انتشار في الوطن العربي بعد تجاوزها 1.3 مليون مشترك خلال 3 أشهر من إطلاقها.

وقد أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية منصة “الجزيرة 360” في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي خدمة فيديو تحت الطلب، تضم أرشيفًا غنيًا للشبكة منذ تأسيسها عام 1996، بالإضافة إلى برامج متنوعة تشمل المحتوى الثقافي، الترفيهي، الحواري، والديني، إلى جانب الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية.

وبات للمنصة جمهور واسع يتابع باستمرار العديد من البرنامج خصوصا الأسبوعية منها على سبيل المثال: “الشبكة”، و”حكم”، و”باب حوار”، و”ضحايا وأبطال” و”الورشة”، بالإضافة إلى باقة كبيرة ومتنوعة من البرامج الحصرية على المنصة.

كما توفر المنصة أرشيفًا سيضم نحو 50 ألف ساعة من البرامج التي أنتجتها قنوات الشبكة مثل الجزيرة الإخبارية، الجزيرة الوثائقية، AJ+ عربي، ومنصة “أثير” للبودكاست.

ومع إطلاق الجزيرة 360، عادت البرامج الإخبارية التي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب التغطيات المستمرة للأحداث في المنطقة إلى البث حصريًا على منصة الجزيرة 360.

وتتوفر المنصة على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، إضافة إلى أبل تي في وغوغل تي في، مع خطط لإتاحتها قريبًا على شاشات التلفزة الأخرى، لتقديم المحتوى مجانًا للمشتركين.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة شبكة الجزيرة كإحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة عالميًا في تقديم محتوى متميز يخاطب جمهورًا واسعًا في العالم.