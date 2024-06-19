منصة “عرب لندن” تدعو البريطانيين العرب للمشاركة بكثافة في الانتخابات وتنظم حوارا مفتوحا للمرشحين العرب

لندن- “القدس العربي”:

دعت “منصة عرب لندن” البريطانيين العرب للمشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الرابع من تموز المقبل، عبر التوجه لصناديق الاقتراع وانتخاب المرشحين العرب المترشحين على قوائم الأحزاب أو مستقلين، وكذلك التصويت للمرشحين من أصدقاء فلسطين واعتبار معيار موقف النائب خلال الدورة الماضية من حرب غزة معيارا أساسيا للتصويت له من عدمه، وفيما إذا كان صوّت لصالح وقف إطلاق النار أم لا.

وقالت المنصة إن التصويت العقابي هو الرد الطبيعي على الأحزاب والنواب الذين دعموا حرب الإبادة ورفضوا التصويت لصالح وقفها، وخاصة حزب العمال الذي اتخذ زعميه كير ستارمر موقفا منحازا وداعما لإسرائيل في حرب إبادتها ضد الشعب الفلسطيني، وظهر في المقطع الشهير على إذاعة LBC المحلية وهو يبدي موافقته على قطع إسرائيل للكهرباء والماء عن قطاع غزة، معتبرا أن هذا تصرف مشروع وحق من حقوقها.

وتنظم المنصة يوم 25 حزيران بالتعاون مع منتدى التفكير العربي في لندن، حوارا مفتوحا يجمع لأول مرة أبرز المرشحين العرب للانتخابات البرلمانية للحديث عن أهمية صوت البريطانيين العرب. ويلتقي المترشحون وجها لوجه مع الجالية العربية في بريطانيا لمناقشة برامجهم الانتخابية، وحثّ العرب على التصويت لصالحهم وتبيان مخاطر السلبية وعدم المشاركة في الانتخابات حيث تعد أصوات العرب فاصلة في عدد من المدن والدوائر الانتخابية.

وفي حديثه، قال محمد أمين، رئيس “منصة عرب لندن” إن هذه الانتخابات تعد تاريخية ومفصلية لجهة أنها تأتي مع استمرار حرب الإبادة بقطاع غزة، إذ تعد فرصة لإسماع البريطانيين العرب صوتهم وتحويل المظاهرات المليونية التي جابت شوارع بريطانيا دعما لفلسطين، إلى عمل سياسي منظم عبر معاقبة السياسيين الذين خذلوا الشعب الفلسطيني، وشرعنوا حرب إسرائيل عليهم، وفي المقابل دعم السياسيين والبرلمانيين الذين وقفوا مع غزة وصوّتوا لصالح وقف إطلاق النار، وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل ومعاقبتها.

وقال أمين إن مهمة التوعية بأهمية صوت البريطانيين العرب وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة هي مهمة بالغة الأهمية، وهي أداة أساسية في معركة الوعي التي تنخرط فيها المنصة عبر حوارات وبرامج وفعاليات تحث الجالية العربية على المشاركة السياسية الفاعلة.

ووفقاً للإحصاءات الحكومية الرسمية لعام 2021، يتركز المسلمون الذين يبلغ عددهم قرابة 4 ملايين مسلم في مدينة لندن، ويبلغ عدد العرب 321 ألفاً، في ظل غياب إحصاءات دقيقة بسبب صعوبة تسجيل وإحصاء كل العرب المقيمين في المملكة المتحدة.

وخلال الفترة الحالية التي تشهد الحرب الإسرائيلية على غزة، تلقى “مؤتمر الجالية العربية” رسالتين من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، شرح فيها الموقف البريطاني تجاه النزاع. ويُعد هذا الرد جزءاً من التفاعل بين المؤتمر ورئيس الحكومة البريطانية، إذ أُرسل الخطاب الأول من المؤتمر إلى رئيس الحكومة لشرح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ويعد خطاب سوناك إلى المؤتمر أول رسالة تواصل مباشرة تُوجه إلى “الجالية العربية في بريطانيا” من خلال هذا المؤتمر.