منصة للجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد مجرمين إسرائيليين

غزة – رام الله ـ «القدس العربي»: من المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء منصة على الإنترنت، تسمح للمواطنين بتقديم شكاوى ضد مرتكبي جرائم إسرائيليين.

وقال مساعد وزير الخارجية في الأمم المتحدة ومنظماتها الخاصة، عمر عوض الله، إن “المنصة ستسمح للمواطنين بتقديم شكاوى مدعومة بالصور ومقاطع الفيديو التي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم، وستعرض على المحكمة التي ستنظر في اتخاذ موقف رادع ضد إسرائيل”. وأشار خلال حديثه لإذاعة “صوت فلسطين”، إلى أن الحكومة الاسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.

وشدد على ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية.

وفي السياق، أكد الناطق باسم منظمة “بتسيلم “كريم جبران، أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تراخيها في سرعة مساءلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال. ودعا المواطنين إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في البيت الأبيض نظيره الإسرائيلي اتسحاق هرتسوغ، فيما يبقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الانتظار، ولم يُدع إلى البيت الأبيض كما جرت العادة مع رؤساء وزراء آخرين، تعبيرا عن عدم رضا الإدارة الأمريكية عن سياسة حكومته المتطرفة. ولكن ربما يلتقي بايدن نتنياهو على هامش اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويعتبر معارضو نتنياهو أنه يسعى من خلال مشروعه تعديل النظام القضائي إلى إحكام قبضته على السلطة، وقد نظّمت ضده تظاهرات حاشدة في الشوارع على مدى أسابيع، ما أثار قلقا في واشنطن.

ويقود نتنياهو ائتلافا حكوميا يضم أحزابا يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، وقد استدعت سياسته في الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة إدانات. وقال عدد من المشرعين المنتمين إلى حزب بايدن الديمقراطي إنهم يدرسون مقاطعة خطاب هرتسوغ في الكونغرس تعبيرا عن احتجاجهم.