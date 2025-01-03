منصة “هاتف الإنذار”: السلطات التونسية أبعدت سبعة مهاجرين إلى الحدود الصحراوية مع الجزائر

تونس: قالت منصة “هاتف الانذار” للإبلاغ عن المهاجرين العالقين أو المفقودين في البحر المتوسط، إن السلطات التونسية أبعدت سبعة مهاجرين غير نظاميين إلى منطقة صحراوية على الحدود مع الجزائر.

وأفادت المنصة على موقعها على شبكة الإنترنت بأنها تلقت بلاغا من مجموعة أجبرت على الإبعاد إلى الحدود مع الجزائر، وهم بحاجة إلى الماء والطعام.

وأضافت “هم بحاجة إلى مساعدة طبية فورية. نطالب السلطات في تونس بإنهاء هذه القسوة. وتقديم المساعدة الآن”.

وقبل أشهر شكت منظمات حقوقية في تونس من أبعاد المئات من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق نائية على الحدود الليبية شرقا والجزائرية غربا، بدعوى عدم حيازتهم إقامات قانونية.

ويأمل المهاجرون الوافدون إلى تونس في الغالب، عبور البحر المتوسط للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي.

(د ب أ)