سياسة | عربي | فلسطين

منصور عباس يقدّم للقمة العربية في القاهرة مبادرة “جسور التصالح والسلام”- (فيديو)

5 - مارس - 2025

رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس

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الناصرة- “القدس العربي”: أعلن رئيس “القائمة العربية الموحدة” في أراضي 48، النائب منصور عباس، عن دعمه لمخرجات القمة العربية في القاهرة، والتي اتخذت قرارات هامة، من بينها اختيار السلام كهدف إستراتيجي، ووضع أسس لحل سياسي يشمل وقف الحرب، تحرير جميع المخطوفين، تحويل غزة إلى حكم مدني، إدخال قوى لحفظ السلام والأمن، وخلق واقع أمني وحكومي جديد في القطاع.
وفي تغريدة له، اليوم، دعا عباس الحكومة الإسرائيلية إلى بدء محادثات مع الدول العربية، وإعداد خطة تنفيذية تؤدي إلى تحرير جميع المخطوفين، وقف الحرب، إعادة إعمار غزة، وتعزيز تسوية سياسية إقليمية.


قبل انعقاد القمة، أرسل منصور عباس مبادرته السياسية إلى الجامعة العربية، بهدف وقف الحرب بشكل دائم وفتح أفق لمسار تسوية سياسية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وجاء في بيان صادر عن “القائمة العربية الموحدة” أن رئيسها، منصور عباس، وجّه رسالة إلى القمة العربية الطارئة في القاهرة، أكد فيها على ضرورة الانتقال إلى الفعل والمبادرة، وتحمّل المسؤولية تجاه الأزمة الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، لا سيّما مع تصاعد مخاطر استئناف الحرب.
وضع النائب منصور عباس على طاولة القمة مبادرته السياسية “جسور التصالح والسلام”، والتي تم بلورتها خلال العام الأخير، وتهدف إلى وقف الحرب بشكل دائم، وفتح أفق لحل سياسي شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في رسالته: “بوصفنا عربًا فلسطينيّين مواطنين في إسرائيل، نقدم في هذه المبادرة خطة شاملة لتسوية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تبدأ المبادرة بخطة تعالج الأزمة الراهنة بوقف الحرب والتوصل إلى هدنة دائمة، وعودة المختطفين، وتتقدم في مسار التسوية السياسية السلمية، بناءً على رؤية عليا وقيم ومبادئ أساسية ناظمة وحاكمة، ووفق إطار تنفيذي متدرج ومتداخل، وصولًا إلى تحقيق الهدف وهو: إحلال السلام والمصالحة بين الشعبين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، وفق رؤية حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية”.

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