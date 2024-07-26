منصور يبدأ تحركات مع المجموعات الإقليمية لصياغة مشروع قرار يترجم فتاوى محكمة العدل الدولية إلى برامج عمل

أمم المتحدة- “القدس العربي”: بدأت البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة جولة تقديم تفاصيل فتاوى محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال غير القانونية للمجموعات الإقليمية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تمهيدا لبلورة عناصر مشروع القرار الذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني تلك الفتاوى وتحويلها إلى برنامج عمل تلتزم به الدول جميعا، جاء ذلك في بيان مقتضب أرسل لـ”القدس العربي” مساء اليوم الجمعة.

وفي هذا الإطار، اجتمع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الجمعة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية بحضور 32 ممثلا عن هذه الدول، حيث قدم منصور ملخصا لرزمة الفتاوى التي اعتمدتها محكمة العدل الدولية يوم 19 تموز/ يوليو الحالي، و ممهدا لما يمكن أن يحتويه مشروع القرار بشأن إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بأسرع وقت ممكن ووقف الاستيطان فورا وتفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين كما دعت لذلك المحكمة.

وقد أعرب العديد من السفراء في كلماتهم عن دعمهم الكامل لفتوى المحكمة واستعدادهم لدعم مشروع القرار الذي تعمل الآن البعثة الفلسطينية على بلورته بعد التشاور مع المجموعات الإقليمية وتهيئة الأجواء المناسبة لطرحة قريبا وضمان تأييده من غالبية الدولة الأعضاء.

من جهة أخرى، عقدت بعثة فلسطين اجتماعا مع خبراء المجموعة الأوروبية لهذا الغرض قبل عقد اجتماعات مع السفراء لبلورة المواقف وتوضيح المطلوب من أعضاء الجمعية العامة عندما يطرح مشروع القرار للتصويت. وستواصل البعثة استكمال المشاورات مع بقية الكتل السياسية وصولا إلى بلورة مشروع قرار شامل يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بناء على ما صدر من فتاوى مهمة تتعلق بلاشرعية الاحتلال ومسؤولية الدول والمنظمات الدولية في التعامل مع إسرائيل بناء على هذه الفتاوى.

في السياق، عقدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا بعد ظهر الجمعة على مستوى السفراء، برئاسة السفير التونسي، طارق الأدب، بصفته رئيس المجموعة لشهر تموز/ يوليو، للتباحث في مسألة عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار، والخطوات التي يجب اتباعها، لحشد الدعم الدولي للموقف العربي المتمثل في وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وإيصال المساعدات الإنسانية فورا ووقف التهديد الإسرائيلي بالهجوم مجددا على رفح وتهجير نحو مليون ونصف من سكان قطاع غزة.

وجاء في البيان الذي وزعته بعثة فلسطين أن المجموعة العربية ستواصل جهودها داخل مجلس الأمن من خلال وفد الجزائر وستدعو لعقد جلسة طارئة قريبا لمناقشة مسألة المجاعة في قطاع غزة، كما ستوجه المجموعة العربية رسالة لرئيس الجمعية العامة لعقد جلسة طارئة لبحث مسألة التهديدات التي وجهتها إسرائيل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومحاولات سلطة الاحتلال تفكيكها وتدميرها ومنع أنشطتها وتجميد أموالها.