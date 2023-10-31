منصور يصف معاناة سكان غزة بـ “جحيم على الأرض”

نيويورك: وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، معاناة السكان في قطاع غزة بأنها “جحيم على الأرض”.

وفي حديثه في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، اقتبس منصور قول الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة داج همرشولد، الذي ذكر في عام 1954 مقولته الشهيرة: “لم تنشأ الأمم المتحدة من أجل إحضارنا إلى الجنة، بل لإنقاذنا من الجحيم”.

وأضاف منصور: “غزة الآن جحيم على الأرض”.

وقال الدبلوماسي إن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، بما في ذلك أكثر من ثلاثة آلاف في جنوب غزة، حيث قامت إسرائيل “بترحيل مئات الآلاف من الأشخاص قسرا”.

وتابع: “جميع سكاننا في غزة تقريبا مشردون ونازحون وينتقلون من منزل عائلة إلى أخرى، وينامون في سياراتهم، وينامون في الشوارع، وما زالوا يقتلون أينما ذهبوا لإقناعهم بأنهم لن يكونوا آمنين في أي مكان في غزة”.

وقال: “إنقاذ البشرية من الجحيم اليوم يعني أن تنقذ الأمم المتحدة الفلسطينيين في غزة”.

وطالب منصور أمام أقوى هيئة في الأمم المتحدة بمعاملة الشعب الفلسطيني بكرامة، وإنقاذ الفلسطينيين في غزة.

وقال: “أنقذوهم. انظروا إليهم كبشر”.

(د ب أ)