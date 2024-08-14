منطقة بيلغورود الروسية تعلن حال الطوارئ بسبب الهجوم الأوكراني

موسكو: أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، حالة الطوارئ الأربعاء، قائلا إن الوضع “بالغ الصعوبة” في المنطقة الحدودية التي تتعرض لقصف أوكراني.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تليغرام: “لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود بالغ الصعوبة ومتوترا بسبب القصف الذي تقوم به القوات المسلحة الأوكرانية“، مضيفا أنه “سيتم فرض حال الطوارئ على المستوى الإقليمي” اعتبارا من الأربعاء.

هذا وأعلنت السلطات المحلية في عدة مقاطعات روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا عن التصدي لطائرات مسيرة أوكرانية فجر اليوم الأربعاء.

وأعلن حاكم مقاطعة فورونيغ الروسية ألكسندر جوسيف عن إسقاط “عدد كبير” من الطائرات المسيرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل التشويش الإلكتروني تواصل تدمير المسيرات، بحسب قناة “آر تي” الروسية.

وأكد عدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم، مشيرا إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة تسبب بأضرار مادية لعدد من المباني السكنية والمنشآت ومواقف وسائل النقل العام.

وفي مقاطعة كورسك، أعلن القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف عن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية.

وتم إلغاء الإنذار من الهجوم الجوي في المقاطعة بعد ساعات من إعلانه، حيث أكد القائم بأعمال الحاكم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجوم.

وفي مقاطعة ليبيتسك أعلن الحاكم إيغور أرتامونوف عن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة، داعيا السكان للبقاء في أماكن آمنة حتى إلغاء الإنذار.

كما تم إعلان “المستوى الأحمر” لخطر الهجمات بالمسيرات في مدينة ليبيتسك، المركز الإداري للمقاطعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تصدت لـ 117 هجوما بطائرات مسيرة ودمرت أربعة صواريخ تكتيكية.

يشار إلى أنه في أعقاب غزو القوات الأوكرانية قبل أسبوع مضى، أعلنت منطقة كورسك حالة الطوارئ ذات الأهمية الوطنية، وهي أعلى بواقع مستوى واحد مما هي عليه الآن في منطقة بيلغورود المجاورة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية سيطرت على عشرات البلدات الروسية في منطقة كورسك.







(د ب أ)