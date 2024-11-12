منظمات إغاثة: إسرائيل لم تنفذ مطالب أمريكا لتخفيف كارثة غزة

جنيف: قالت منظمات إغاثة دولية إن إسرائيل لم تنفذ سلسلة من المطالب الأمريكية التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة مع انتهاء المهلة اليوم الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة في رسالة وجهتها لحليفتها في 13 أكتوبر تشرين الأول إن على إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين وضع المساعدات في غضون 30 يوما، وإنها قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تفعل ذلك.

وقالت مجموعة من ثماني منظمات إغاثة من بينها أوكسفام، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجي للاجئين في تقرير مؤلف من 19 صفحة “لم تلب إسرائيل المعايير الأمريكية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات فاقمت الوضع بشدة على الأرض، لا سيما في شمال غزة”.

وتتوغل القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر في عمق شمال غزة، وتحاصر المستشفيات والملاجئ وبذلك تطلق موجات جديدة من النزوح.

وأصدر خبراء في الأمن الغذائي العالمي يوم الجمعة الماضي، تحذيرا نادرا عن مجاعة وشيكة في أنحاء من شمال غزة ما لم تُتخذ إجراءات على الفور لتخفيف حدة الأوضاع.

وقالت إسرائيل أمس الاثنين إنها استجابت لمعظم المطالب الأمريكية. وقال مسؤول إسرائيلي للصحافيين إن بعض الأمور ما زالت قيد المناقشة وتتعلق بقضايا تخص السلامة.

ولم تعلق واشنطن بعد على مدى تلبية شروطها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إن إسرائيل اتخذت بعض التدابير لتعزيز وصول المساعدات إلى غزة لكنها فشلت بشدة حتى الآن في تحسين الوضع الإنساني.

(رويترز)