منظمات الهيكل المتطرفة تطالب بإغلاق الأقصى في وجه المسلمين إلى حين إطلاق سراح الأسرى اليهود في غزة

القدس-جنين – “القدس العربي”:

دعت منظمة “جبل الهيكل في أيدينا” المتطرفة إلى ضرورة إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المسلمين تماماً حتى إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة في غزة ضمن عملية “طوفان الأقصى”.

ونشرت الجماعة المتطرفة التي تنشط في تنفيذ اقتحامات الأقصى بشكل يومي إعلاناً قالت فيه: “لا بد من إغلاق جبل الهيكل تماماً في وجه المسلمين حتى يعود آخر مختطف إسرائيلي إلى إسرائيل”.

ويرأس المتطرف توم نيساني هذه الجماعة اليمينية المتطرفة التي تنشط في اقتحامات المسجد الأقصى وفرض الطقوس التوراتية فيه يومياً؛ وتدعو إلى شطب دور الأوقاف الإسلامية ووضع المسجد الأقصى تحت الإدارة الصهيونية المباشرة.

وفي سياق متصل استمرت المواجهات الليلية في مختلف أنحاء القدس فيما عزز الاحتلال من حصاره للأقصى وفرض الاقتحامات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2021.

ويصر الاحتلال على التشبث بالمسجد الأقصى واستعراض هيمنته عليه رغم حالة الإغلاق ووصول صواريخ المقاومة إلى مناطق وأحياء مدينة القدس المحتلة.

في المقابل استمرت قوات الشرطة في تقييد وصول المصلين للمسجد، والتضييق على حراسه؛ وواصلت شرطة الاحتلال إصرارها على فرض الاقتحامات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ معركة سيف القدس عام 2021، حيث بلغ عدد المقتحمين الأحد 76 فيما بلغ عددهم صباح الاربعاء 67 مقتحماً.

وأصر المقتحمون رغم محدودية عددهم على أداء الطقوس التوراتية في الساحة الشرقية للأقصى، حيث أدى الحاخام إلياهو ويبر وطلابه في “مدرسة جبل الهيكل” الدينية صلوات للدعاء لجيشهم المهزوم وقتلاه.

ومنذ بداية طوفان الأقصى، استشهد 21 فلسطينيًا في الضفة المحتلة، خلال مواجهات وعمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في رام الله والقدس وأريحا والخليل وقلقيلية ونابلس.

ومنذ بداية معركة “طوفان الأقصى” بلغ مجموع أعمال المقاومة 445 عملاً، فيما كان عدد مناطق المواجهة 140، فيما سجل 125 عملية إطلاق نار، و3 محاولات دهس ومحاولتا طعن و11 عبوة ناسفة و30 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.