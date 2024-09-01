منظمات تركية تدعو لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل

إسطنبول: أطلقت منظمات مجتمع مدنية تركية، الأحد، دعوة لمقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في وقفة احتجاجية بإسطنبول.

واجتمع ممثلو المنظمات المدنية في ميدان السلطان أيوب تحت شعار: “معاً لنقول أوقفوا القمع في غزة”.

وفي الوقفة التي نظمت بدعوة من جمعية كوثر التعليمية، وجه النشطاء دعوات للمؤسسات الدولية وللدول الإسلامية العمل من أجل وقف إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين.

القيادي في حماس سهيل الهندي، قال في كلمته بالوقفة: “في غزة تُرك الناس ليموتوا، والمسلمون يستشهدون وينتظرون عون أمة محمد”.

وأضاف الهندي: “إذا سئلت عن قلب يتألم، فهي غزة، وإذا سئلت عن جرح لا يندمل إنها غزة، وإذا سئلت عن صبر الناس، فهي في غزة. ثمة موت في غزة، هناك مجزرة في غزة، ولكن في غزة أيضا كرامة ونضال”.

كما دعا رئيس مؤسسة كوثر التعليمية، فرحات جاليشيا، المسلمين للعمل معًا من أجل غزة ومقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل.

وطالب جاليشيا، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها استنادا للقوانين الدولية. مستدركا بالقول: “وإلا سيذكر التاريخ أنها شريكة في الإبادة الجماعية في غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(وكالات)