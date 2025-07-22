منظمات تونسية تدعو لمحاصرة سفارة واشنطن احتجاجا على دعمها إبادة غزة

تونس: دعت منظمات تونسية، الثلاثاء، التونسيين إلى محاصرة السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، احتجاجا على “الدعم المطلق والمفضوح” الذي تقدمه واشنطن لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 22 شهرا.

وقالت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” بتونس، في بيان إنها “تدعو إلى محاصرة سفارة العدو الأمريكي في العاصمة تونس يوم السبت 26 يوليو/ تموز الجاري، على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي)”.

وأضافت التنسيقية (ائتلاف جمعيات): “من أجل غزة… فلنحاصر سفارة الموت (تقصد سفارة واشنطن)”.

وتابعت: “فلتكن شوارع تونس امتدادًا لشوارع خان يونس وغزة ورفح.. فلنحاصر من يدعم القتل ومن يسلّح الجلاد ومن يمنع الدواء والماء”.

وفي بيان سابق، مساء الاثنين، قالت التنسيقية: “ندعو كل أحرار وحرائر تونس إلى محاصرة سفارة العدو الأمريكي في العاصمة تونس”.

وأوضحت أن دعوتها هذه تأتي “أمام تواصل حرب الإبادة والتجويع الجماعي التي يشنها الكيان الصهيوني على شعبنا في غزة، وفي ظل الدعم المطلق والمفضوح الذي توفره الإمبريالية الأمريكية لهذه الجريمة التاريخية، وواقع الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في القطاع، ومنع دخول الأدوية والطواقم الطبية وإغلاق المعابر في وجه الجرحى والمساعدات”.

وتابعت: “لنُسمِع صوتنا عاليًا، كفى صمتًا على الإبادة، افتحوا المعابر الآن، أدخلوا المساعدات فورًا، أوقفوا القتل الممنهج لشعب أعزل”.

من جهتها، اعتبرت “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، مساء الاثنين، إن “الخطوة النضالية المنطقية والحتمية هي محاصرة سفارة أمريكا بتونس”.

وأضافت: “ما دامت غزة محاصرة فلا بديل عن حصار السفارة الأمريكية”.

ودأبت هذه المنظمات بوتيرة أسبوعية على تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة واشنطن بالعاصمة تونس احتجاجا على الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل في حرب الإبادة، وللمطالبة بغلق السفارة وطرد السفير.

وتشهد العاصمة تونس ومدن تونسية أسبوعيا مظاهرات ومسيرات احتجاجية رافضة لاستمرار جرائم الإبادة في غزة من قتل وحصار وتجويع ومطالبة بوقفها فورا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر 2023 إلى 101 حالة بينهم 80 طفلا، بعد وفاة 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال 24 ساعة الماضية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 22 شهرا.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)