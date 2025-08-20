منظمات تونسية تدين مساعي السلطة لـ”تدجين” اتحاد الشغل

تونس – “القدس العربي”: أدانت منظمات تونسية ما اعتبرته مساعي السلطة لضرب الحق النقابي و”تدجين” اتحاد الشغل.

وقالت المنظمات، في بيان على موقع فيسبوك: “تعيش تونس منذ أسبوعين على وقع مرحلة جديدة من مسار ترسيخ الاستبداد وإخماد أيّ نفَس احتجاجي، من خلال استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل. فبعد الاعتداء السافر لمليشيات السلطة على ساحة محمد علي الحامي، حاملين شعارات تناشد الرئيس لـ”تجميد الاتحاد” وبإحاطة وتسهيل من قوات الأمن، خرج الرئيس قيس سعيّد ليدافع عن “المحتجين” وينطق باسمهم، ويهدّد اتحاد الشغل وقياداته، مستغلًا سيطرته على القضاء الجزائي الذي تحوّل إلى أداة لتصفية الأصوات المعارضة. تلا ذلك تهديد بوقف الاقتطاع المباشر للانخراطات، عبر العزف على وتر الشائعات وتصويره زيفًا كـ”انخراط غير إراديّ”، بالتزامن مع شنّ أبواق السلطة حملات شيطنة وتخوين”.

واعتبر البيان أن استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل يأتي “في سياق تصاعد الاحتجاج الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، سواء لدى الشغالين أو المعطّلين وصولا إلى الجهات، في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية وصعوبة الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات العمومية وانسداد الآفاق، ومواصلة السلطة سياساتها التقشفية مغلّفة بشعارات الانتصار للفقراء والمهمشين، وسياسة حراسة الحدود الإيطالية وإعادة المهاجرين التونسيّين، مُغَلّفة بالشعارات السيادويّة والنظريات العنصريّة”.

وأضافت المنظمات في بيانها: “وليس مصادفة أن تتزامن الهجمة على اتحاد الشغل مع استهداف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بملاحقة جزائية، في مسعى لإغلاق كلّ حاضنات الاحتجاج الاجتماعي. فالرئيس الذي احتكر كلّ السلطة ووضع نظاما سياسيا سلطانيا على مقاسه، ثمّ احتكر الفعل السياسي عبر تحويل معارضة نظامه إلى تآمر على الدولة، يسعى اليوم لمصادرة صوت المهمشين واحتكار تمثيلهم، وإخماد أيّ صوت مناقض لسرديّته”.

وأدانت “مساعي السلطة لضرب الحقّ النقابي وتدجين الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعتبرها فصلا جديدًا وخطيرا ضمن مسار ترسيخ نظام الاستبداد وإخماد الاحتجاج وغلق قوس الحريات وتصفية الثورة، تمهيدا لإجراءات اجتماعية قاسية، كما حصل في 1985”.

كما عبّرت عن دعم جميع مساعي “رأب الصدع الداخلي وسط الاتحاد وإصلاحه الديمقراطي، بما من شأنه أن يشجّع على التفاف النقابيين والنقابيات حول منظمتهم في هذا الظرف العصيب من أجل استعادة الاتحاد دوره في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية”، مؤكدة أن الاتحاد يبقى “إرثًا نضاليا وطنيا واجتماعيا، وأنّ الدفاع عنه اليوم إزاء هجمة السلطة مهمّة ديمقراطية ومدنية تعني كلّ القوى الحيّة في المجتمع”.

وكان الاتحاد الدولي للنقابات حمّل الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية وتهديد أسس الديمقراطية في البلاد.

وأدان، في بيان الثلاثاء “الهجوم الأخير الذي شنّته مجموعات خارج مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تضمّن دعوات علنية لحلّ الاتحاد”، معتبرا أن “هذا الحادث المُقلق تدهور غير مسبوق في مناخ الحريات والديمقراطية في تونس”.