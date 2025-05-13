منظمات تونسية تعلن عن “قافلة الصمود” لكسر الحصار على قطاع غزة

تونس- “القدس العربي”: أعلنت منظمات تونسية، الثلاثاء، البدء بالإعداد لقافلة برية بعنوان “قافلة الصمود”، يُتوقع أن تنطلق الشهر المقبل بهدف كسر الحصار المتواصل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت جواهر شنة عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين (إحدى المنظمات المشاركة في القافلة): “القافلة تنطلق في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة ومنع الغذاء والماء والدواء عن سكانه من قبل قوات الاحتلال التي تستمر بارتكاب المجازر والإبادة الممنهجة ضد الفلسطينيين”.

وأضافت لـ”القدس العربي”: “نسعى إلى توجيه رسالة شعبية وسياسية ضد الإبادة الجماعية والحصار والاحتلال، وخلق ديناميكية شعبية تونسية وعربية ودولية لدعم الشعب الفلسطيني وصموده في قطاع غزة وتسليط المزيد من الضوء على مأساته. الهدف الأساسي والأكبر هو كسر الحصار عن غزة عبر فتح المعابر وتدفق المساعدات والفرق الطبية والإغاثية والإنسانية، وكذلك القوافل الشعبية المساندة لفلسطين وقطاع غزة تحديدا”.

وأشارت شنة إلى أن قافلة الصمود “ليست تعويضا أو بديلا عن سفينة “الضمير” التابعة لأسطول الحرية التي فشلت أخيرا بالوصول إلى قطاع غزة، وخاصة أن لدينا معلومات بأن الأسطول سيواصل مساعيه لكسر الحصار على غزة عبر سفن أخرى مستقبلا”.

وأضافت: “قمنا بإعلام السلطات التونسية ونأمل أن يسهلوا مرورنا وتقديم الدعم والمساعدة والتنسيق اللازم، ولكن القافلة هي بتمويل ذاتي مما يعني أن كل المشاركين سيشاركون بسياراتهم وإمكانياتهم الخاصة البسيطة، وباب المشاركة مفتوح لكل التونسيين”.

وأشارت شنة إلى أن القافلة “ستنطلق برا من تونس عبر ليبيا وصولا إلى مصر ثم محاولة الدخول إلى قطاع غزة، ولدينا الآن تواصل وتنسيق مستمر مع المجتمع المدني الليبي وسنتابع التطورات الأمنية لحظة بلحظة، وسنواصل المساعي لعبور القافلة بسلام في التراب الليبي. وكذلك لدينا تواصل مع المجتمع المدني المصري، ونأمل أن يتم التنسيق للوصول إلى معبر رفح ومحاولة العبور إلى قطاع غزة”.

وكشف الدكتور وجيه ذكّار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، عن مشاركة المنظمة في القافلة عبر تقدم المساعدة الطبية للمشاركين.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “سنخصص حصصا طبية للكشف على المواطنين الراغبين بالمشاركة في القافلة، وسيكون هناك أيضا سيارة إسعاف وفريق طبي جاهز للتدخل الصحي اللازم، في حال تعكرت حالة أحد المشاركين. وندعو جميع الأطباء الشبان للمشاركة في هذه القافلة”.