منظمات حقوقية: الممارسات القمعية تدحض مصداقية الحوار الوطني في مصر

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت منظمات حقوقية مستقلة في بيان، إن الممارسات القمعية المتواصلة التي تنتهجها السلطات المصرية منذ عقد من الزمن تدحض أي مصداقية للحوار الوطني وتؤكد عدم جدية مسعاه للتغيير.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات، أن الأمر الذي يبرهن على استنتاجات منظمات حقوق الإنسان حول أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعارضة، حتى على أعتاب الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعارضة أو منافسة جادة.

وأدنت المنظمات الحكم الصادر بحق المعارض هشام قاسم في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه مصري، بتهم ملفقة تتعلق بالقذف والتشهير.

وكان قاسم قد تم احتجازه في 20 أغسطس/ آب الماضي، بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو ائتلاف من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية.

وبحسب التيار الحر، الذي أعلن تعليق نشاطه السياسي احتجاجا على الحكم؛ كان قاسم مرشحا محتملا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المنظمات اعتبرت أن الحكم على قاسم جزء من موجة أوسع من القمع تتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري، وفي ظل أزمة اقتصادية حادة.

ولفتت المنظمات في بيانها، إلى أنه على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، اعتقل الأمن الوطني ما لا يقل عن 35 عضوًا في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وانه في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحق المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأمضى عادل ٥ سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة ثلاثة قضايا، وقد لا يخلى سبيله بعد نفاذ الحكم بسبب القضيتين الأخرتين.

كما أكدت المنظمات، أن السلطات المصرية استهداف عائلات المعارضين المقيمين في الخارج؛ إذ اعتقلت مؤخرًا والد الصحافي أحمد جمال زيادة ووالد الناشطة فجر العادلي، اللذين يعيشان في بلجيكا وألمانيا.

وتابعت: هذا الاستهداف المستمر للمعارضين السلميين يؤكد هزلية محاولات السلطات المصرية الأخيرة لتبييض سجلها الحقوقي من خلال مبادرات دعائية مثل الحوار الوطني.

وبحسب بيان المنظمات، تم استبعاد قضايا حقوق الإنسان الملحة من المناقشة خلال جلسات الحوار، منها ملف السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وتفشي إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وأكدت المنظمات أن هذا الاستبعاد للقضايا الحيوية من نقاشات الحوار يعكس إنكار الحكومة المصرية وبعض مؤيديها لوقوع هذه الجرائم من الأساس.

وختمت المنظمات: “تعمد منظمو الحوار حذف بعض المداخلات الحقوقية من المناقشات، أو تقييدها؛ إذ تم حذف خطاب المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير من محضر جلسة حرية الرأي والتعبير، بسبب انتقاده للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومصادر تمويلها وممارساتها الاحتكارية؛ وهي واحدة من أكبر الشركات المسيطرة على المشهد الإعلامي في مصر، تُدار من قبل الأجهزة الأمنية والمقربين منها”.

وكان الرئيس المصري دعا إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ نيسان 2022، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموز من المعارضة، وفي الوقت الذي تتواصل جلسات الحوار، جمدت أحزاب مشاركتها في الحوار احتجاجا على استمرار سياسات التضييق على الأحزاب، واعتقال المعارضين، واستهداف متطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.