منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة مواطن داخل مقر الأمن الوطني المصري

القاهرة- “القدس العربي”:

طالبت 5 منظمات ومبادرات حقوقية، بفتح تحقيق في حادثة وفاة مواطن مصري جراء التعذيب داخل أحد مقرات الاحتجاز في مدينة الإسكندرية –شمال مصر- ومحاسبة المسؤولين.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من تحالف المادة 55 لجنة العدالة، والشهاب لحقوق الإنسان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، وحقهم، ونحن نسجل.

وقالت المنظمات إن مسلسل حصاد أرواح المواطنين المصريين جراء تعرضهم لجرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون والمقرات السرية لجهاز الأمن الوطني مستمرة بلا توقف ودون رادع أو خوف؛ نتيجة لضمان ضباط وأفراد الداخلية لإفلاتهم من العقاب وعدم المساءلة عن تلك الجرائم.

وبحسب المنظمات: تأتي حالة المواطن والمحتجز سياسيا، محمود توفيق، الذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله قبل حوالي أسبوعين، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، من منزله في محافظة الإسكندرية، كدليل واضح وصارخ على منهجية جريمة التعذيب والإفلات من العقاب داخل مقار الاحتجاز في مصر.

وزادت المنظمات: أكد فيه شهود عيان لواقعة اعتقال “توفيق” على تعدي قوات الأمن عليه وعلى أفراد من أسرته بالضرب المبرح، حتى إن الأمر وصل إلى تحرش أحد أفراد قوات الأمن بزوجته، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة بسبب حالة الغضب الكبيرة التي دفعته إلى الزود والدفاع عن أسرته، وأعقب ذلك قيام قوات الأمن بالاعتداء عليه بالضرب المميت، وتكسير محتويات المنزل وإلقاء أثاثه من الدور التاسع، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ولفت البيان، إلى اكتفاء وزارة الداخلية المصرية بذكر أن حالة الوفاة جاءت بسبب “هبوط في الدورة الدموية”.

وأكدت المنظمات أن نفي وانكار الداخلية المصرية للواقعة والزعم بأن وفاة “توفيق” قد حدثت جراء هبوط بالدورة الدموية، دون فتح تحقيقات في الواقعة أو توضيح ما حدث معه، هو دليل إدانة ولا سيما مع تكرار نفس الرواية بكل حالات القتل داخل السجون ومقار الاحتجاز فقد تم إخفاء محمود طوال الفترة السابقة لإعلان وفاته دون عرضه على النيابة، وأصبح المؤكد لدينا ان الوفاة جراء التعذيب الذي مارساه رجال الشرطة بحق محمود توفيق.

وخلال الأسبوع الماضي، رصدت منظمات حقوقية حالتي وفاة في مقار الاحتجاز المصرية، لتصل عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 21 حالة.

وفي تقرير للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول مراجعة ملف مصر ومدى قيامها بتطبيق الحقوق المدنية والسياسية، صدر في مارس/ آذار الماضي، ساور القلق اللجنة اتجاه ما ورد من استخدام منهجي للتعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مصر، وأن التعذيب وسوء المعاملة منتشران في أماكن الحرمان من الحرية، وأن هذه الأفعال تمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة وأجهزة أمن الدولة أثناء مراحل التوقيف والاستجواب والتحقيق.