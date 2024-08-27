منظمات حقوقية: مبادرة السلطات المصرية لتعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية

القاهرة ـ « القدس العربي»: اعتبرت منظمات حقوقية مستقلة في بيان، إن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية خاصة سلطات التحقيق والنيابة العامة.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وإيجيبت وايد، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

وأكدت أن الأمر يتطلب إرادة سياسية ما زالت غائبة، وشددت على أن السلطات المصرية تواصل التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحافيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقاماً من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير.

ولفتت المنظمات إلى ما وصفته بتحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة التدوير.

وحسب البيان، فإن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة مدة العقوبة.

وتناولت المنظمات، ثلاثة أوجه أساسية جديرة بالتغيير، يتمثل الأول في أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافا للغرض الذي شرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.

إذ تتعمد النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، إقرار وتجديد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة، على النحو المتبع مؤخرًا- على سبيل المثال لا الحصر- مع الرسام أشرف عمر، الذي لم تستغرق جلسة تجديد حبسه في 18 آب/أغسطس الجاري أكثر من 15 دقيقة.

أما الأمر الثاني، فيتعلق بتحايل النيابة العامة والمحاكم المصرية على قوانين الحبس الاحتياطي بشكلها الحالي من خلال «تدوير» المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، تتضمن الاتهامات نفسها، فور صدور قرار بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لهم، ومن ثم حبسهم احتياطيا مجددا على ذمة القضايا الجديدة، وفناء أعمارهم في السجون. وأكدت المنظمات أن في كل هذه القضايا لا تستند النيابة إلا للتحريات الأمنية، وتتقاعس عمدا عن مباشرة دورها في التحقيق والفحص للاتهامات والأدلة.

وضربت المنظمات مثالا بتدوير عضو رابطة التراس زملكاوي، علي فهيم، على أكثر من 10 قضايا، لتمديد فترة حبسه، بالإضافة للحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة، الأمر الذي تم اتباعه مع الناشط السياسي محمد عادل، والسياسي محمد القصاص، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح، حيث تمت محاكمتهم في قضايا جديدة، قبل انقضاء مدة عقوبتهم لضمان استمرار حبسهم. أما الوجه الثالث للمشكلة، الذي وصفه البيان، فيتمثل بالانتهاك الأكثر فجاجة، أي، الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد عن 4 سنوات دون أي سند قانوني.

وتناول البيان حالة المترجمة مروة عرفة التي ظلت رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020، منذ القبض عليها في إبريل/ نيسان 2050، وكذلك الناشط الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات لمحاولته معرفة مصير ابنه المختفي قسرا منذ أكثر من 11 عاماً. ووفق المنظمات، في مثل هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، والإقرار أنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله.

وقالت المنظمات، إن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، لكنها أكدت أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر.

ولفتت إلى أن، منذ الدعوة للحوار الوطني تم تدوير أكثر من 1700 شخص على ذمة قضايا جديدة، والقبض على 6981 شخص وحبسهم احتياطيًا، وفي المقابل لم يتم إطلاق سراح إلا 1735 شخص فقط، وفق حملة «حتى أخر سجين».

واعتبرت المنظمات، أن أي تعديل تشريعي يقتصر على تقصير مدة الحبس، التي تعصف بها حالياً النيابة وتتحايل عليها، لا يتخطى كونه مجرد حملة دعائية للحكومة، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل المثول للاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي أمام الأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أعلن في 21 آب/أغسطس الجاري، توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره «إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، وبما يحول دون تحويله لعقوبة».

جاء ذلك بعد أيام من مناقشة مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، لمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المادة 143) بناء على توصيات سابقة من الحوار الوطني.

ويهدف المقترح لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6) و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18) و18 شهرًا (بدلاً من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.