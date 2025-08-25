منظمات غير حكومية تندد بحل هيئة النقاذ إلى المعلومة في تونس

تونس: نددت منظمات غير حكومية تونسية الاثنين بحل “هيئة النفاذ إلى المعلومة“، أحد مكتسبات ثورة 2011، معتبرة أنه يشكل خطوة تقلص مرة أخرى من الحقوق والحريات في البلاد.

وأنشئت الهيئة المستقلة بموجب قانون أساسي صادر في 24 آذار/مارس 2016. وانتخب أعضاؤها التسعة من صحافيين ومحامين وقضاة وإحصائيين، من قبل البرلمان في تموز/يوليو 2017.

كانت الهيئة تتيح للصحافيين والمواطنين مطالبة الإدارات والمؤسسات الحكومية بتقديم بيانات ومعلومات.

وأكدت رئاسة الحكومة حل الهيئة وإغلاق مقرها منذ بداية آب/أغسطس مع إعادة ادماج موظفيها في الحكومة.

وقال زياد الدبار نقيب الصحافيين إنه وبعد هذا “الإغلاق السري” للهيئة، فإن “الوصول إلى المعلومات أصبح أكثر مقيدا”.

وأضاف “لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة إذا لم يكن هناك وصول إلى المعلومات. الآن لن تكون هناك سوى الروايات الرسمية، مما سيفضي إلى عمل دعائي”.

يمثل هذا “القرار الذي يفرض أمرا واقعا بتهديم أحد عناصر البناء الديموقراطي وهي الهيئات المستقلة” وفقا لما أشارت إليه نقابة الصحافيين في بيان سابق نددت فيه بحل الهيئة.

وقال رمضان بن عمر، الناطق الرسمي “للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، “يبدو واضحا أن السلطة تريد إغلاق جميع مصادر المعلومات. إنه خيار سياسي للتخلي عن الهيئات الدستورية” التي أنشئت بعد العام 2011.

وأضاف “مجال الحقوق والحريات يصبح أكثر وأكثر اختناقا”.

ومنذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار جميع السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021، تنتقد منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس.

ويلاحق قضائيا الكثير من الصحافيين والمدونين والمحامين والناشطين في مجال المنظمات الحقوقية بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة “المعلومات الزائفة”، ينتقد بشدة من قبل المدافعين عن حقوق الانسان.

(أ ف ب)