منظمات مسيحية في فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

باريس: دعت ثلاث منظمات مسيحية في فرنسا، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.

ونشر موقع “أرثوذكسية.كوم” بيانا مشتركا وقعه كريستيان كريجر، رئيس الاتحاد البروتستانتي الفرنسي، وإريك دي مولان بوفورت، رئيس مؤتمر الأساقفة الفرنسيين، وديمتريوس بلوميس، رئيس مجلس الأساقفة الأرثوذكس الفرنسيين، وجهوا فيه رسالة تضامن مع ضحايا الحرب.

وجاء في البيان أن منع إسرائيل وصول المياه والإمدادات الطبية والغذاء إلى قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص، عمل “غير إنساني”، داعياً إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد البيان على أن المصالح السياسية والأهداف العسكرية لا ينبغي أن تأتي قبل حماية حياة الإنسان، مطالباً السلطات السياسية والدينية بإنهاء العنف في غزة.

وطلبت المنظمات المذكورة من جميع المسيحيين الصلاة من أجل إنهاء العنف في الشرق الأوسط، وطالبت بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى “حماس” في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية.

(الأناضول)