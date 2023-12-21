منظمة أمريكية تطالب “الجنائية الدولية” بمحاكمة 40 ضابطا إسرائيليا

أنقرة: أرسلت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، ومقرها الولايات المتحدة، قائمة بأسماء 40 قائدا عسكريا إسرائيليا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمحاكمتهم إثر الهجمات على غزة.

وأكدت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الخميس، على ضرورة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع قادة عسكريين إسرائيليين كبار مشتبه بهم ومن المحتمل تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفادت أنها قدمت قائمة بأسماء 40 ضابطا إسرائيليا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأوضحت أن الأشخاص المذكورين، إما كانوا مسؤولين بشكل مباشر في إصدار أوامر أو كانوا متعاونين في الهجمات العشوائية على غزة، والهجمات المتعمدة على المدنيين، واستخدام الجوع كسلاح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجاء على رأس القائمة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أمر في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بفرض حصار كامل على غزة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة سارة لي وتسن، التي أفرد البيان حيزا لتصريحاتها، إن الضباط الإسرائيليين الـ40 الذين خططوا وأمروا ونفذوا القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية.

بدوره أوضح مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة، أن القانون الجنائي الإسرائيلي لا يحدد أي نوع من “مسؤولية القيادة” عن جرائم الحرب، “مما يعني أن المحاكم الإسرائيلية لا تحاسب كبار الضباط أبدا”.

وتابع: “لأن إسرائيل لا تتخذ حتى الخطوة الأساسية المتمثلة في التحقيق مع كبار الضباط، فلا يمكنها القول إن المحكمة الجنائية الدولية هي السلطة القضائية الخاطئة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)