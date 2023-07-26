منظمة أمريكية تعارض دخول إسرائيل برنامج إعفاء التأشيرة.. ولقاءات فلسطينية أمريكية تبحث الأوضاع المتأزمة

غزة – “القدس العربي”:

في ظل تواصل الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها منظمات حقوقية واجتماعية، لمناصرة القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت منظمة (أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين AJP Action) بمنع دخول دولة الاحتلال الإسرائيلي، في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.

وأكدت هذه المنظمة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي “لا تفي بمعايير الأهلية لبرنامج التأشيرة، نتيجة استمرارها في التمييز المنهجي ضد المواطنين الأمريكيين والفلسطينيين، وفي ظل تقييد سفر الأمريكيين الفلسطينيين إلى غزة”.

وذكر موقع “دولة فلسطين”، أن هذه المنظمة ترى أن تصاعد الاحتجاجات والصراعات في إسرائيل وزيادة التدقيق الدولي في سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستبدادية، “تتطلب إعادة تقييم الشروط التفاوضية لدخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة”.

وتقول إنه لا ينبغي أبدًا “التسامح مع التمييز ضد المواطنين الأمريكيين”، لا سيما في إطار برنامج يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة.

وأعلنت المنظمة تضامنها مع الأفراد الذين يواجهون هذه المعاملة الظالمة من قبل سلطات الاحتلال، ومعارضتها دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وإيصال رسالة إلى إدارة بايدن بأن “الحلول الجزئية” للتمييز المنهجي في إسرائيل ليست كافية، وأنه حان وقت المساءلة الكاملة.

وفي سياق قريب، أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، وفدا قياديا من الحزب الديمقراطي الأمريكي، على “ممارسات إسرائيل العنصرية من قتل ونهب وقتل وتدمير، وتطبيق حرفي لنظام الفصل العنصري الأبارتهايد”.

وأكد المسؤول الفلسطيني خلال استقباله الوفد الأمريكي في مقر منظمة التحرير في رام الله، أن إستراتيجية إسرائيل تقوم على “وأد فرص الحلول السياسية”.

وأشار إلى ما تقوم به من أعمال استيطانية وبناء الجدار الفاصل، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وفرض سياسة الأمر الواقع، لافتا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو “تعقيد المشهد أمام أي حل ممكن”.

وأكد القواسمي للوفد الأمريكي، أن انتقاد وتجريم إسرائيل “ليست معاداة للسامية”، وأشار إلى أنه يعد “وقوفا مع الحق والعدل ضد الظلم والاستعباد والقهر”.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني “مناضل من أجل الحرية والعدالة وليس إرهابيا، كما تصوّر إسرائيل”، وأضاف “نضالنا موجّه ضد الاحتلال الإسرائيلي ونظامه العنصري وليس ضد الديانة اليهودية وأتباعها، وأن إسرائيل هي من تربط احتلالها وممارساتها باليهودية”.

هذا، وقد تخلل اللقاء حوارا حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية التي تخص الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، كان قد ناقش الثلاثاء، مع عضو “الكونغرس” الأميركي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية ريتشارد ماكورميك، تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وأهمية حماية حل الدولتين.

وعقد اللقاء عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وجرى خلاله التشديد على أهمية أن تبنى العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والولايات المتحدة، واعتبار منظمة التحرير والسلطة الوطنية شركاء في السلام مع الولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة حماية حل الدولتين.

وتخلل اللقاء إطلاق ماكورميك وفق بيان مجلس الوزراء على “التطورات الخطيرة والأوضاع المعقدة على الأرض نتيجة الإجراءات الإسرائيلية”.

وقد طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق ما عمل به سابقا، مؤكدا أنه بسبب سياسات الاحتلال بات حل الدولتين يتلاشى، مطالبا بتدخل أميركي جاد في عملية السلام، لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، طالب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بالحد من “عنف المستوطنين” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، طالبه فيها أيضا بمواصلة الجهود لتحسين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين.