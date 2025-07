منظمة “أنقذوا الأطفال” تدعو حكومة بريطانيا لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

لندن: نددت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية باستمرار الحكومة البريطانية ببيع الأسلحة لإسرائيل، ودعتها إلى التعليق الفوري لجميع شحنات الأسلحة المرسلة إليها.

وذكرت المنظمة البريطانية، في بيان على منصة “إكس” الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين أمس الأحد وهم ينتظرون الحصول على الماء أسفرت عن مقتل 6 أطفال.

وأوضحت أن الشعب البريطاني لن يصمت حيال استمرار حكومته في نقل السلاح والتواطؤ مع إسرائيل.

وأضافت “على الحكومة البريطانية تعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، بما في ذلك أجزاء مقاتلات إف-35 التي تستخدم في قتل الأطفال وتشويههم”.

Six children were killed in an Israeli air strike while waiting for water yesterday, according to BBC News. Last week, eight children were reportedly killed while queuing for nutritional supplements outside of a clinic.

These children have names, they had hopes and dreams for… pic.twitter.com/aMNeKE7sDm

— Save the Children UK (@savechildrenuk) July 14, 2025