منظمة إسرائيلية متطرفة تنشر فيديو يحاكي حريقاً بالمسجد الأقصى ـ (شاهد)

القدس: نشرت منظمة “نشطاء جبل الهيكل” اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مقطع فيديو يحاكي حريقاً كبيراً في المسجد الأقصى.

ويظهر مقطع الفيديو المنشور، الخميس، قبة الصخرة المشرفة داخل أسوار المسجد الأقصى، وفي محيطها حريق كبير.

ونشرت المنظمة الفيديو على منصة “إكس” مع عبارة “النصر المطلق”، ونشرته مرة ثانية مع عبارة “قريباً في هذه الأيام”.

وتدعو المنظمة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إلى “إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى”، وتنشط بالدعوة إلى اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على مقطع الفيديو.

The Zionist “Temple Mount Activists” organization posted this video along with the caption: “Coming soon in these days.” This is what Israel wants: the complete destruction of the Al Aqsa Mosque. Wake up, Muslim world, before it’s too late! pic.twitter.com/PjSedK0zWm — Huma Zehra (@HumaZhr) September 12, 2024



وبين الفينة والأخرى، يقتحم وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، وخاصة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، المسجد الأقصى، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

وكان بن غفير دعا، في أغسطس/آب الماضي، للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وإقامة كنيس في باحاته.

وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة بقيام متطرفين إسرائيليين بصلوات وطقوس تلمودية ورقص وغناء في المسجد.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في عام 1981.

(الأناضول)