منظمة إسرائيلية متطرفة تنشر فيديو يحاكي حريقاً بالمسجد الأقصى ـ (شاهد)

القدس: نشرت منظمة “نشطاء جبل الهيكل” اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مقطع فيديو يحاكي حريقاً كبيراً في المسجد الأقصى.

ويظهر مقطع الفيديو المنشور، الخميس، قبة الصخرة المشرفة داخل أسوار المسجد الأقصى، وفي محيطها حريق كبير.

ونشرت المنظمة الفيديو على منصة “إكس” مع عبارة “النصر المطلق”، ونشرته مرة ثانية مع عبارة “قريباً في هذه الأيام”.

وتدعو المنظمة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إلى “إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى”، وتنشط بالدعوة إلى اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على مقطع الفيديو.

The Zionist “Temple Mount Activists” organization posted this video along with the caption: “Coming soon in these days.”

This is what Israel wants: the complete destruction of the Al Aqsa Mosque.

Wake up, Muslim world, before it’s too late! pic.twitter.com/PjSedK0zWm

— Huma Zehra (@HumaZhr) September 12, 2024