منظمة التجارة العالمية تصادق على قواعد جديدة لتسهيل صادرات الخدمات بين أكثر من 70 دولة

■ ابوظبي – أ ف ب: صادقت «منظمة التجارة العالمية» أمس الثلاثاء على قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضو، حسب ما أعلن المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، رغم اعتراض أولي من جانب الهند وجنوب أفريقيا.

وحسب بيان للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيساهم، من خلال تسهيل الآليات الإدارية والقواعد الفنية، في خفض تكاليف التجارة العالمية للخدمات بأكثر من 119 مليار دولار كل عام.

وقال دومبروفسكيس خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة المنعقد في أبوظبي إن «التوصل إلى هذه النتيجة… ودمجها في منظمة التجارة العالمية لم يكن أمرًا سهلاً». وأضاف «لقد واجهنا معارضة من جانب اثنين من أعضاء المنظمة لكن روح التسوية أزالت العقبات في نهاية المطاف»، بدون أن يسمّي الدولتين.

من جانبها، شكرت المديرة العامة للمنظمة النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا «الهند وجنوب أفريقيا لإيجاد طريق للمضي قُدُماً».

وتقدّر قيمة صادرات الخدمات العالمية بأكثر من 6.5 تريليون دولار، ما يمثل 23% من مجموع التجارة العالمية، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وينطبق الاتفاق الجديد للمنظمة على 71 دولة عضو وقعت عليه – وهي تمثّل 92% من التجارة العالمية للخدمات – ولكن يمكن للشركات من الدول الأعضاء الأخرى الاستفادة منه أيضاً.

الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي من بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، أما الهند وجنوب أفريقيا فلم توقعا عليه.

واعتبر وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي مانويل توفار، الذي قادت بلاده المفاوضات بشأن الاتفاق، أنها «مرحلة مهمة» بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة. وقال «هذه أول نتيجة تحققها منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات منذ أكثر من 25 عاماً. إنها قصة نجاح حقيقية لهذه المنظمة».

في هذه الأثناء دخلت المفاوضات حول الصيد والزراعة في صلب المواضيع لكنّها تبدو صعبة، في حين تتجه الأنظار إلى الهند التي يُنتظر وصول وزيرها.

وفي عام 2022، تم التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين عاماً من المحادثات، لمنع المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والصيد غير القانوني وصيد الأسماك المستغلّة بشكل مفرط وكذلك الصيد غير المنظّم في أعالي البحار، مع تضمينه بعض المرونة للدول النامية.

ويأمل وزراء التجارة في الدول الأعضاء في المنظمة التوصل إلى حلّ للمسائل التي بقيت عالقة مذاك، وتحديداً منع تقديم المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة على الصيد، إلا في حال كانت تندرج في إطار آلية لإدارة موارد مصايد الأسماك على أساس معايير الاستدامة.

وأكد المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن هناك رغبة في إنهاء المفاوضات حول هذه المُسالة خلال جولة المفاوضات في أبوظبي، مشيراً إلى ان الأوروبيين «منفتحون» على الحوار بشأن المرونة التي ستُمنح للدول النامية طالما «لا تقوّض» أهداف الاستدامة.

وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس «لذا ينبغي أن يكون هناك القليل من التنازل والإرادة السياسية لإعطاء الزخم النهائي»، مُذكّراً بأن القرارات تُتخذ بالإجماع في المنظمة.

وتنقسم آراء المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، حتى بالرغم من أن عدداً كبيراً منها يؤكد أن الاتفاق سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال إرنستو فيرنانديث مونيي من منظمة «بيو تشيريتبل تراستس» لفرانس برس إن «فرض حظر واضح مع عدد قليل من الاستثناءات قد يكون على الأرجح الحلّ الأمثل»، مشيراً إلى أن «وجود اتفاق أكثر أهميّة من عدم التوصل إليه».

ولم يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ لأنّه لم يصادق عليه العدد الكافي من الدول.

أما ملف الزراعة، الذي تبيّن أنه شائك للغاية خصوصاً بعد التظاهرات الأخيرة التي نظمها مزارعون في أوروبا والهند، فسيكون أيضاً موضع مفاوضات شاقة، لكنّ التوقعات بإحراز تقدم يُذكر منخفضة للغاية، حيث لا يُتوقع حتى الاتفاق على برنامج عمل.

ومع ذلك، توسّلت أوكونجو-إيوالا إلى الوزراء المشاركين في المؤتمر بأن يفعلوا ذلك، وقالت «نظراً لأهمية القضية هذا الأسبوع، أناشدكم التوصل إلى نتيجة بشأن الزراعة حتى لو كان ذلك لإنشاء منصة» لمزيد من المناقشات. وأشار مدير قسم الزراعة في منظمة التجارة العالمية إدويني كيسي إلى أن «المُسالة الأصعب هي مُسالة المخزون العام من المواد الغذائية»، لضمان الأمن الغذائي للشعوب.

وتطالب العديد من الدول، في مقدّمتها الهند، بتحويل اتفاق مؤقت في هذا الشأن تم التوصل إليها عام 2013، إلى اتفاقية دائمة.