منظمة التحرير الفلسطينية تحمل واشنطن مسؤولية الفشل باتفاق ينهي حرب غزة

رام الله: حملت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بالسعي لإطلاق أسراها والاستمرار في الحرب على القطاع.

جاء ذلك في ذلك في تصريحات متلفزة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، شاركها عبر حسابه على منصة “إكس”.

وقال الشيخ إن الإدارة الأمريكية “تتحمل مسؤولية الفشل وعدم الوصول إلى اتفاق، لأنها لم تمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ما تم الاتفاق عليه سابقا”.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية “تشكل مظلة حماية وحصانة للحكومة الإسرائيلية في استمرار عدوانها وحربها” على غزة.

