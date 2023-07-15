منظمة التحرير الفلسطينية: تصاعد قياسي للزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام

رام الله: قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن “الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، يسجل تصاعدا قياسيا العام الجاري بشكل غير مسبوق منذ سنوات”.

وذكر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع للمنظمة في بيان، أن “مخططات الاستيطان تواصل زحفها من دون توقف بقرارات تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وبغطاء من المستوى القضائي وحماية من الجيش الإسرائيلي”.

ونبه البيان إلى مصادقة حكومة إسرائيل على 12 ألفا و855 وحدة استيطانية في النصف الأول من عام 2023 الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف جميع الوحدات المصادق عليها في عام 2021 (3645) وفي عام 2022 (4427).

وأفاد البيان بأنه “في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان وتعميقه، تقوم في الفترة ذاتها من العام الجاري بهدم 300 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بني عدد منها بتمويل من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أن القدس تبرز في بؤرة تركيز النشاطات الاستيطانية والتهويدية في ظل قرار حكومي بإقامة مستوطنة جديدة بين بلدات فلسطينية في قلب المدينة بالتزامن مع تصعيد طرد عائلات فلسطينية.

وأوضح أن مشروع المستوطنة الجديدة جاء بدفع “حارس الأملاك العام” في وزارة القضاء الإسرائيلية مخططا لبناء 450 وحدة سكنية على مساحة 12 دونما في منطقة تقع بين قرية أم ليسون وجبل المكبر في شرق القدس.

وحذر الناطق باسم منظمة بتسيلم اليسارية الإسرائيلية كريم جبران، من مخاطر التوسع القياسي للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس هذا العام.

وقال جبران، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما رصد من بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية منذ بداية العام الجاري يشكل رقما قياسيا وخطيرا على مستقبل حل الدولتين.

وأضاف أن ما يجرى بتصعيد البناء الاستيطاني “جريمة حرب متكاملة الأركان يجب المحاسبة عليها، ويعبر عن مغالاة حكومية أكبر في البناء الاستيطاني بهدف حسم كل ملفات الصراع وضم كامل للضفة الغربية”.

واعتبر جبران أن سياسة حكومة إسرائيل الحالية بشأن الاستيطان تمثل “كارثة حقيقة وضرب بعرض الحائط لكل القوانين الدولية في ظل سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية والتقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية في مواجهة ملف الاستيطان الإسرائيلي”.

(د ب أ)