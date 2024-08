منظمة التحرير الفلسطينية: حرب إسرائيل بغزة تهدف لإبادة شعبنا وتهجيره- (تغريدة)

رام الله: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر الـ11، تهدف إلى “إبادة شعبنا وتهجيره”.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس، عقب لقاء الشيخ بمكتبه في مدينة رام الله، القنصل العام التركي لدى فلسطين، إسماعيل تشوبان أوغلو.

وأكد الشيخ خلال اللقاء “ضرورة وقف الحرب المجرمة في قطاع غزة التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، وعلى ضرورة حماية الضفة الغربية من الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية”.

وأعرب عن شكره لتركيا “قيادة وشعبا لما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني ولمواقفها الداعمة للقيادة الفلسطينية”.

وفي اللقاء، تحدث الشيخ عن “ضرورة البناء على ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام البرلمان التركي في 15 أغسطس/ آب الجاري” الذي قال فيه إنه قرر “التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.

وأشار أمين سر منظمة التحرير إلى “تشكيل لجنة للتحضير لزيارة عباس إلى قطاع غزة، وأنه تم التواصل مع المجتمع الدولي لدعم تلك الخطوة”.

ونقل الشيخ عن تشوبان أوغلو قوله إن “الأطياف السياسية داخل البرلمان التركي وجدوا المبادرة لزيارة قطاع غزة والقدس خطوة مهمة وجريئة”.

