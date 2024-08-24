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منظمة التحرير الفلسطينية: حرب إسرائيل بغزة تهدف لإبادة شعبنا وتهجيره- (تغريدة)

منذ 58 دقيقة

الصورة من حساب حسين الشيخ بمنصة إكس

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رام الله: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر الـ11، تهدف إلى “إبادة شعبنا وتهجيره”.
جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس، عقب لقاء الشيخ بمكتبه في مدينة رام الله، القنصل العام التركي لدى فلسطين، إسماعيل تشوبان أوغلو.
وأكد الشيخ خلال اللقاء “ضرورة وقف الحرب المجرمة في قطاع غزة التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، وعلى ضرورة حماية الضفة الغربية من الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية”.
وأعرب عن شكره لتركيا “قيادة وشعبا لما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني ولمواقفها الداعمة للقيادة الفلسطينية”.
وفي اللقاء، تحدث الشيخ عن “ضرورة البناء على ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام البرلمان التركي في 15 أغسطس/ آب الجاري” الذي قال فيه إنه قرر “التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.
وأشار أمين سر منظمة التحرير إلى “تشكيل لجنة للتحضير لزيارة عباس إلى قطاع غزة، وأنه تم التواصل مع المجتمع الدولي لدعم تلك الخطوة”.
ونقل الشيخ عن تشوبان أوغلو قوله إن “الأطياف السياسية داخل البرلمان التركي وجدوا المبادرة لزيارة قطاع غزة والقدس خطوة مهمة وجريئة”.

كما شدد القنصل التركي على “ضرورة توحد الفصائل الفلسطينية”، وفق منشور أمين سر منظمة التحرير.
وفي كلمته أمام البرلمان التركي منتصف أغسطس، قال عباس: “أعلن أمامكم وأمام العالم أني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.
ودعا “قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي”.
وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ما خلف 640 شهيدا ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(وكالات)

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