«منظمة التحرير» تؤكد حق المقاومة ضد الاحتلال

رام الله – «القدس العربي»: أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني في الكفاح والمقاومة من أجل التحرر من الاحتلال، ونددت بالمجازر الإسرائيلية التي تقترفها قوات الاحتلال، في إطار حملة «الإبادة الجماعية» المستمرة في قطاع غزة، والمتصاعدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وحمّلت دولة الاحتلال، بالشراكة مع الإدارة الأمريكية، المسؤولية عن كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت في بيان أصدرته عقب اجتماعها في مدينة رام الله أن «نضال وكفاح ومقاومة شعبنا ستستمر من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقنا كافة في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا».

وأشادت «بدعوة جمهورية الصين الشعبية لجميع الفصائل الفلسطينية لعقد الاجتماع في بكين من أجل إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدةً «دور الصين في دعم قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وأشارت إلى استمرار متابعة العمل مع مؤسسات الأسرى في النضال من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين «من سياسة التنكيل والتعذيب والعزل والقتل والإهمال الطبي المتعمدة التي يقوم بها الاحتلال بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا في مواجهة فاشية الاحتلال».

وشددت على «ضرورة فرض المقاطعة على الاحتلال، وتسريع آليات محاكمته، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع استصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم في دولة الاحتلال».

وفي سياق آخر، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مكتبه في رام الله أمس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور كريس فان هولن، و«بحث معه آخر المستجدات وجهود وقف حرب الإبادة على شعبنا، وتعزيز جهود الإغاثة وإدخال المساعدات الطارئة لأهلنا في القطاع»، حسب وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».

وأطلع مصطفى السيناتور الأمريكي «على جهود الحكومة في التحضير لإطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الخدمات والحوكمة تشمل أمن الطاقة، والصحة، والتعليم، والمالية، والتحول الرقمي، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية».

كما تطرق إلى أهمية دور «الأونروا» وضرورة الحفاظ عليها، وضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها.

وحول قطاع غزة واليوم التالي لانتهاء الحرب وحكم القطاع، أكد أن «السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة، فالحكومة مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات الأساسية في القطاع منها الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، وجارٍ العمل على وضع الخطط من أجل إعادة الإعمار والإغاثة الشاملة وتوحيد المؤسسات».