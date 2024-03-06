منظمة التحرير تحذر من خطر مجاعة يلاحق سكان غزة بسبب منع إدخال المساعدات وقطع الدعم عن “الأونروا”

غزة- “القدس العربي”:

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن إصرار الدول المانحة الـ 17 تعليق تمويلها الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، يعد بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد أبو هولي خلال لقائه مع نائب ممثل النرويج لدى فلسطين فيجار أندريسين، على ضرورة إدخال المساعدات الى قطاع غزة من خلال الاونروا وانقاذ ارواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح بشكل قسري يقيمون في مراكز الايواء.

وحسب بيان صادر عن الدائرة فقد بحث أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والازمة المالية التي تعاني منها الاونروا جراء استمرار بعض الدول المانحة تعليق تمويلها وسبل دعم هذه المنظمة الأممية، ومجريات التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة حول المزاعم الاسرائيلية بمشاركة موظفي من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر.

ودعا لأبو هولي الى ضرورة الإسراع لعقد الاجتماع العادي اللجنة الاستشارية الذي كان من المقرر عقده في 26 فبراير شباط المنصرم، لبحث الازمة المالية للأونروا على مستوى الدول المانحة وحث الدول التي علقت تمويلها على التراجع عنه والخروج بتوصيات تعزز عمل الاونروا وتؤكد على ولايتها في مناطق عملياتها حسب قرار تأسيسها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لافتاً الى ان الولايات المتحدة الأمريكية تترأس عمل اللجنة للعام 2024.