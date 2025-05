منظمة التحرير: تصنيف أونروا “إرهابية” استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي- (فيديو)

رام الله: اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، تصنيف إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا “منظمة إرهابية”، “استهتارًا” بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، داعية إلى الرد بدعم المنظمة “سياسيا وماليا”.

جاء ذلك في منشور لأمين سر المنظمة حسين الشيخ على منصة “إكس”، تعقيبا على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قرار لتصنيف المؤسسة الأممية “منظمة إرهابية”.

وقال الشيخ إن “قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية”.

وأكد على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارَس يوميا ضد الشعب الفلسطيني”.

وشدد الشيخ على أن “قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي”.

The Israeli Knesset’s decision to classify UNRWA as a terrorist organization is an Israeli disregard for the international community and its international organizations. We affirm that the Israeli occupation is the ugliest form of terrorism practiced daily against the Palestinian… https://t.co/LNSrLtYPsy

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) July 22, 2024