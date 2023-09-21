منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي تخصيص موازنة ثابتة لتمويل “الأونروا”

غزة – “القدس العربي”:

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمر مانحين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.

وأكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحافي، بالتزامن مع بدء مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة لـ “الأونروا” على المستوى الوزاري، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة ألا يأخذ دعم الأونروا نهج الاكتفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل، كاستجابة للحالة القائمة التي وضعت الأونروا في عجز مالي تراكمي.

وقال “يتوجب على الدول المانحة المجتمعة في نيويورك، أن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي الذي تعبر عنه دوما في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كافٍ ومستدام قابل للتنبؤ من خلال المضي قدما في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، للحد من تفاقم أزمة الأونروا المالية التي سببها غياب تلك الإرادة السياسية”.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تمويل “الأونروا”، ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قراري الجمعية العام 302 و194.

وحذر من أن عدم إيجاد حلول للأزمة المالية لـ “الأونروا” سيكون له “تداعيات خطيرة على استقرار الإقليم في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم”.

وقال “هذه رسائل على المانحين التقاطها قبل فوات الأوان”.

وتعاني “الأونروا” أزمة مالية كبيرة، وسبق وأن طالبت بمبلغ قدره 160 مليون دولار من أجل لبنان كجزء من مناشدة سوريا ولبنان والأردن الطارئة لعام 2023.

و”الأونروا”، تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

وتعمل “الأونروا” في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وتؤكد هذه المنظمة الأممية أنه بعد مرور ما يقارب خمسة وسبعين عاما، لا يزال عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب ما حصل في عام 1948 نازحين وبحاجة إلى دعم.

وتقدم هذه المنظمة الأممية خدمات إلى نحو ستة ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وتشمل خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، وأخرى خاصة بالبنى التحتية وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، حيث يتم تمويل موازنتها بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.