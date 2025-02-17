منظمة التحرير وحماس ترحبان ببيان القمة الأفريقية الداعم للحقوق الفلسطينية

غزة- “القدس العربي”:

أشادت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، بالمواقف التي اتخذتها القمة الأفريقية في ختام دورتها العادية الـ38، والتي أكدت فيها دعمها للقضية الفلسطينية.

وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني، بإدانة القمة الأفريقية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتأكيدها على رفضها لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي، كما أثنى على تأكيد القمة على أهمية إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطيني، معتبرا أن هذا الموقف “يعكس التزام الدول الأفريقية بحقوق شعبنا ورفضها للممارسات الإسرائيلية”.

وأكد أن هذه المواقف “تدعم نضال شعبنا، وتزيد من الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، وطالب المجتمع الدولي للاقتداء بهذه المواقف والعمل على إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل على أساس قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت البيان الختامي الصادر عن القمة الأفريقية أكد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقال إنه مخالف للقانون الدولي، وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.

ونددت القمة كذلك بـ”الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة”، كما رفضت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية.

هذا وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الصادر عن القمة الأفريقية، خاصة ما ورد فيه من “مواقف مشرفة، بشأن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة ضد شعبنا”.

وأشادت بما جاء في البيان من رفض القمة لمخططات التهجير والضم.

من جهتها، ثمّنت حركة حماس عالياً ما ورد في البيان الختامي للقمة الأفريقية من مواقف “مبدئية وشجاعة تدين الحرب الصهيونية الوحشية على غزة، وترفض انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، وتؤكد أنه يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني، داعية إلى محاكمته دولياً، ووقف كافة أشكال التعاون والتطبيع معه حتى ينهي احتلاله وعدوانه”.

وأكدت أن هذه المواقف التي وصفتها بـ”الأصيلة”، من دول القارة الأفريقية تعد “امتداداً طبيعياً لتاريخها النضالي ضد الاستعمار والظلم، وانحيازها الدائم لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وقالت حماس أيضا في البيان الذي أصدرته: “هذا الموقف القوي يشكل دعماً مهماً لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة جرائم الاحتلال، كما أنه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الصهيوني ومحاسبة قادته المجرمين”.

ودعت حماس الدول الأفريقية إلى ترجمة هذه المواقف إلى “إجراءات عملية” عبر “تصعيد الضغط السياسي والقانوني” على الاحتلال، وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.