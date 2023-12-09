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منظمة التعاون الإسلامي: ندين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة الفلسطيني- (بيان)

9 - ديسمبر - 2023

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الرياض: أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس الفلسطينية والتي أدت الى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين .

وقالت منظمة التعاون الاسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها، اليوم السبت، إنها تدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء وجرح آخرين، معتبرةً أن ذلك امتدادًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف.

وحمّلت المنظمة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مسؤولية استمرار هذه الجرائم، داعيةً في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم والتصويت هذا اليوم لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات العاجلة إلى قطاع غزة، استناداً للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.

واستُشهد 6 فلسطينيين الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية، على ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم الفارعة، جنوب طوباس، وفق ما أوردت “وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)”.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف بالتوازي مع الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة “حماس” في غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 7:05 م

    كغثاء السيل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 7:07 م

    هه منظمة التعاون الإسلامي سئمنا من الإدانات التي لا توقف الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يقتل أطفال فلسطين هذي مدة شهرين متتابعين،. اخجلوا يا عرب ويا مسلمين من دماء الفلسطنينيين الزكية الطاهرة التي تسقي أرض فلسطين منذ 1919 🇵🇸😫✌️

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