منظمة: التونسيون يهدرون 66% من الطعام في رمضان

تونس- “القدس العربي”:

قال رئيس منظمة تونسية، إن التونسيين يرمون 66% من الطعام، و46% من الخبز في سلة المهملات خلال شهر رمضان.

وأضاف لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك، إن “عملية تبذير الغذاء في تونس تبدأ من المُنتِج حيث لا يتم احترام السلسلة الصحيحة التي يمر بها المنتوج للحفاظ عليه”.

كما دعا إلى تخزين المواد الغذائية بانتظام وبطريقة سليمة، مشددا على “ضرورة التخلي بشكل نهائي عن مادة الدقيق الأبيض في تصنيع الخبز لما لها من أضرارا صحية عديدة”.

ولفت الرياحي الى أن منظمة إرشاد المستهلك “حاولت تنظيم حملات توعية لمقاومة تبذير المواد الغذائية داخل الفضاءات التجارية إلا أنه تم رفضها”.

ويأتي ذلك، في وقت تعاني تونس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة بعضها، فضلا عن تراجع المقدرة الشرائية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وكان الرئيس قيس سعيد اتهم “لوبيات” لم يحدد هويتها، بمحاولة تجويع التونسيين عبر ممارسة الاحتكار والسيطرة على مسالك التوزيع، متوعدا بمحاسبتها.