منظمة الصحة العالمية: الجهود الرامية للحد من استخدام التبغ تحرز تقدما

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد اليوم الاثنين إن جهود الصحة العامة الرامية للحد من استخدام التبغ في أنحاء العالم تحرز تقدما، حيث يتزايد عدد الدول التي تتخذ إجراءات ضد التدخين.

ويوجد الآن 6ر5 مليار شخص يعيشون في دول قامت بتنفيذ أحد الإجراءات التي أوصت بها المنظمة على الأقل لحماية غير المدخنين، وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدرته المنظمة بشأن وباء التبغ.

ومع ذلك، انتقدت المنظمة بعض الدول لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من استخدام التبغ وفرض القواعد الحالية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب استخدام التبغ، معظمهم في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل.

(د ب أ)