منظمة الصحة العالمية: اليأس يتزايد في مستشفيات غزة في ظل جوع حاد

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت بعثة إلى مستشفيات بالكاد تعمل في شمال غزة خلال نهاية الأسبوع، ووصفت اليأس المتزايد والجوع الذي دفع سكانا لافتكاك إمدادات من شاحنة مساعدات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت متأخر الأحد عبر منصة إكس، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وشركاءها سلموا مساعدات، من بينها وقود، إلى مجمع الشفاء المدمر في مدينة غزة، الذي كان في السابق أكبر منشأة طبية وأكثرها تقدما في القطاع الفلسطيني.

وأوضح تيدروس أن المشاركين في بعثة 23 كانون الأول/ديسمبر شاهدوا “يأسا متزايدا بسبب الجوع الحاد”.

وأضاف “يطالب الشركاء بزيادة فورية في الغذاء والمياه لضمان صحة السكان واستقرارهم”.

اندلعت الحرب بعدما هاجم مقاتلو حماس جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر وقتلوا نحو 1140 شخصا واحتجزوا 250 رهينة، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية متواصلة أسفرت عن استشهاد أكثر من 20400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

وحذّر تيدروس من أن “الأعمال العدائية المتواصلة والأعداد الهائلة من الجرحى قد أدت إلى إنهاك” مجمع الشفاء.

وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يساعد تسليم 19200 لتر من وقود المولدات السبت في استئناف الخدمات الحيوية في المستشفى الذي لا يمكنه حاليا سوى تقديم “أبسط الإسعافات الأولية”.

لكنه أكد الحاجة “إلى المزيد”.

