منظمة الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان عطّل القطاع الصحي الهش بالفعل

جنيف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية “بيجر” في لبنان، أدت إلى حدوث خلل كبير في النظام الصحي بالبلاد.

وأوضح غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، أن منظمته أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة اللبنانية عقب حادثة التفجيرات.

وأضاف: “هذه الحادثة أحدثت خللاً كبيراً في النظام الصحي اللبناني، الذي كان بالأساس هشا”.

وأشار غيبريسوس، إلى أن “منظمة الصحة العالمية وشركاؤها كانوا يقدمون الدعم للبنان منذ عدة شهور لمواجهة التطورات المتوقعة على أراضيه”.

وأردف: “لمواجهة مثل هذه الحالات قمنا بتدريب أكثر من 5 آلاف كادر طبي من أجل العمل في مستشفيات لبنان”.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، الذي قال: “وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد طبيب واحد فقط، وما زالت الوزارة تواصل جمع المعلومات عن ضحايا التفجيرات، والأرقام تتغير كل يوم”.

وأشار إلى استشهاد37 شخصاً وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، جراء تفجيرات البيجر.

والأربعاء، استشهد 25 شخصا وأصيب 608 بينهم 61 في العناية الفائقة، جراء موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع “أيكوم” في أنحاء لبنان، وفق وزارة الصحة في البلاد.

وجاءت هذه التفجيرات غداة أخرى مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية “بيجر”، وأدت إلى استشهاد 12 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم 300 بحالة حرجة، بينما حملت حكومة لبنان و”حزب الله” المسؤولية لإسرائيل التي التزمت الصمت الرسمي.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)