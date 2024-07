منظمة الصحة العالمية تؤكد استشهاد 4 وإصابة 17 في قصف إسرائيلي على مستشفى الأقصى في غزة

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي على مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن فريقا من منظمة الصحة العالمية شهد الغارة في المستشفى أثناء مهمة لتقييم الاحتياجات وجمع حاضنات لإرسالها إلى شمال غزة.

A @WHO team was on a humanitarian mission at Al-Aqsa Hospital in #Gaza, when a tent camp inside the hospital compound was hit by an Israeli airstrike today. Four people were killed and 17 injured. WHO staff are all accounted for.

The team was at the hospital assessing the needs…

