سياسة | دولي

منظمة الصحة العالمية تؤكد استشهاد 4 وإصابة 17 في قصف إسرائيلي على مستشفى الأقصى في غزة

1 - أبريل - 2024

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جنيف:  أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي على مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن فريقا من منظمة الصحة العالمية شهد الغارة في المستشفى أثناء مهمة لتقييم الاحتياجات وجمع حاضنات لإرسالها إلى شمال غزة.

وكتب في منشور “كان فريق من منظمة الصحة العالمية في مهمة إنسانية في مستشفى الأقصى في غزة عندما تعرض مخيم داخل مجمع المستشفى لغارة جوية إسرائيلية اليوم. قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون”، موضحا أن موظفي المنظمة بخير.

ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة إكس بقصف باحة مستشفى الأقصى في منطقة دير البلح.

وذكر تيدروس في منشور لاحق أن 21 مريضا توفوا في مستشفى الشفاء في شمال القطاع منذ 18 آذار/مارس.

وأضاف أن المستشفى الذي كان الأكبر في غزة قبل اندلاع الحرب لا تتوفر فيه سوى زجاجة مياه واحدة لكل 15 شخصا.

وجدد تيدروس نداءه لحماية المرضى والطواقم الصحية وعمال الإغاثة أثناء النزاع، ووقف الهجمات على المستشفيات.

وقال “يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة وعسكرة المستشفيات. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي”.

كما حضّ جميع أطراف النزاع على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لم يبق في القطاع الفلسطيني سوى 10 مستشفيات تعمل “بالحد الأدنى” مقارنة بـ36 قبل بدء الحرب.

يخضع القطاع لحصار كامل، وتتهم منظمات مثل الأمم المتحدة إسرائيل بعدم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للسكان الذين يبلغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة.

كما تنتقد هذه المنظمات الجيش الإسرائيلي لرفضه أو زيادته العوائق أمام بعثاتها إلى المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا في شمال غزة.

(وكالات)

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