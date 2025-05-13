منظمة الصحة العالمية تحذر من التأثير الدائم للجوع على جيل كامل بغزة

جنيف: قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الثلاثاء إن معدلات سوء التغذية في غزة ترتفع وحذر من أن الجوع يمكن أن يؤثر بشكل دائم على “جيل كامل”.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات إلى القطاع منذ أوائل مارس آذار، عندما استأنفت حملتها العسكرية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكشف أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أمس الاثنين أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

وذكر بيبركورن أنه رأى أطفالا في مراكز طبية يبدون أصغر من سنهم بسنوات، وزار أيضا مستشفى في شمال غزة تبين أن 11 بالمئة من الأطفال الذين جرى فحصهم به يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال في مؤتمر صحافي عبر رابط فيديو من دير البلح “ما نراه هو تزايد سوء التغذية الحاد بشكل عام. لقد رأيت طفلا عمره خمس سنوات ويمكن للمرء أن يقول إن عمره عامين ونصف”.

وأضاف “بدون توفير التغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية سيتضرر جيل كامل بشكل دائم”، وحذر من تدهور الأحوال الصحية والتقزم وضعف النمو الإدراكي.

واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالوقوف وراء هذا الجوع عبر سرقة المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي حماس هذا الاتهام.

وقال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية، وبسبب الحصار، ليس لديها إلا مخزونات تكفي لعلاج 500 طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو جزء ضئيل فقط من الاحتياجات.

وأضاف، نقلا عن إحصاءات وزارة الصحة في غزة، أن 55 طفلا توفوا بالفعل بسبب سوء التغذية الحاد.

وأشار بيبركورن إلى أنه رأى الكثير من الأطفال في المستشفيات مصابين بأمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء والالتهاب الرئوي، والتي قد تنهي حياتهم نظرا لانخفاض مناعتهم بسبب الجوع.

وقال “عادة لا يموت المرء من الجوع، بل يموت من الأمراض المرتبطة به”.

(رويترز)





