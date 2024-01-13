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منظمة الصحة العالمية تحذر من تهديدات مستمرة من كوفيد-19

منذ ساعة واحدة

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جنيف: قالت خبيرة بارزة في منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الصحة العامة من فيروس (كوفيد-19) على المستوى العالمي، حيث ينتشر الفيروس في كل الدول.

وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة المؤقتة في منظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الاستعداد للأوبئة والجوائح والوقاية منها إنه وفقا لتقديرات قائمة على تحليل مياه الصرف، فإن الانتشار الفعلي لكوفيد-19 أعلى بمقدار يتراوح بين 2 إلى 19 مرة من عدد الحالات المسجلة.

وأعربت كيركوف عن قلقها إزاء ظهور أعراض ما بعد كوفيد (وتسمى أيضا كوفيد طويل الأمد) والتي تؤثر على العديد من أعضاء الجسم.

وبينما حدث تراجع كبير للغاية في عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 منذ وصولها إلى ذروتها، لا يزال يتم تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة شهريا من 50 دولة.

وأعربت فان كيركوف عن قلقها بشأن الطبيعة المتطورة للفيروس، حيث يمثل متحور “كوفيد-19 جيه إن 1” نحو 57% من التسلسلات العالمية التي حللتها منظمة الصحة العالمية.

(د ب أ)

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