منظمة الصحة العالمية: تخصيص قرابة مليون جرعة من لقاحات إمبوكس لأفريقيا

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى تخصيص نحو مليون جرعة من لقاحات إمبوكس (جدري القرود) لتسع دول أفريقية.

ويأتي ذلك عقب إنشاء آلية الاتاحة والتخصيص الشهر الماضي لدعم الوصول العادل، وفي الوقت المناسب، للقاحات إمبوكس في أفريقيا، بحسب موقع أفريكا نيوز.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “جرى حتى الآن تطعيم أكثر من 50 ألأف شخص ضد إمبوكس في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بفضل التبرعات من الولايات المتحدة ومن المفوضية الأوروبية”.

ويأتي الإعلان، الجمعة، فيما قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن حالات إمبوكس تظهر زيادة بواقع 500 % من العام الماضي، وهو يؤثر الآن على 19 دولة.

وأعلنت المنظمة إمبوكس حالة طوارئ صحية عالمية في منتصف أغسطس/آب بعدما بدأت سلالة جديدة، “كلاد 1 بي”، الانتشار من الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

وقال جيبريسوس مؤخرا إن تخصيص نحو 900 ألف جرعة من اللقاح تم بناء على احتياجات الصحة العامة، خاصة بينهؤلاء الذين يواجهون انتشارا واسعا للمتغير الجديد.

