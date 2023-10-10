منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزة

جنيف: طلبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش خلال إحاطة صحافية في جنيف “إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان”.

وأشار إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف “الشركاء”.

والاثنين، اجتمع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اجتماع إقليمي للمنظمة، للبحث في إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.

وأضاف ياساريفيتش “نحن بحاجة إلى هذه الشحنات. لا يمكن للمستشفيات أن تعمل دون وقود أو كهرباء. فالإمدادات التي خزنّاها مسبقًا أصبحت عند مستوى منخفض، لذلك نحتاج إلى إيصال هذه الإمدادات”.

(أ ف ب)