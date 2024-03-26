15 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا

مبنى متضرر إثر ضربة جوية على دير الزور في سوريا اليوم

بيروت: قتل ما لا يقّل عن 14 مقاتلًا مواليًا لإيران في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل عامل لديها في المنطقة نفسها.

ولم يحدد المرصد على الفور الجهة المنفذة للضربات في دير الزور المستهدفة بانتظام بغارات إسرائيلية وأمريكية أحيانًا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن واشنطن “لم تشنّ أي ضربات جوية ليل الاثنين الثلاثاء”.

My colleagues and I are heartbroken at the tragic loss of another one of our own in an airstrike in #Syria this morning, engineer Emad Shehab. We extend our deepest condolences to his family. Emad served as the @WHO water and sanitation focal point in Deir-ez-Zor. His untimely… pic.twitter.com/vG1A2IRsid — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 26, 2024

من جهته، تحدث المرصد في وقت سابق عن مقتل “مسؤول عن الاتصالات في الحرس الثوري الإيراني واثنين من مرافقيه وتسعة مقاتلين عراقيين ينتمون إلى مجموعات موالية لإيران ومقاتلَين سوريين، في الضربات” التي أودت كذلك بـ”مهندس مدني سوري”.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على “إكس”، “نشعر بالحزن الشديد إزاء الخسارة المأسوية لأحد العاملين لدينا في غارة جوية في سوريا هذا الصباح هو المهندس عماد شهاب (…) الذي كان منسّق خدمات المياه والصرف الصحي في دير الزور”.

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى سوريا في منشور على منصة “إكس” مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما حملت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية “الكيان الصهيوني” مسؤولية الهجوم الذي قضى فيه “بهروز وحيدي في دير الزور”.

وحمّلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلًا عن مصدر عسكري “قوات الاحتلال الأمريكي” مسؤولية الهجوم، قائلة إنه أسفر عن “مقتل سبعة عسكريين ومدني واحد” وإصابة آخرين “ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأوضح المرصد أن من بين المقاتلين “عشرة قُتلوا جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة طالت فيلّا (…) بمدينة دير الزور وتستخدم كمقر للاتصالات” من قبلهم.

وذكر المصدر نفسه أن “الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور العسكري” مساء الإثنين مشيرًا إلى أنها كانت تحمل “مواد لوجستية وتقنية متطورة وعناصر وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني” بينهم المسؤول عن الاتصالات الذي قُتل.

ولفت إلى استهداف مواقع أخرى في المنطقة لا سيّما في مدينة البوكمال القريبة من الحدود العراقية، حيث قُتل أربعة مقاتلين.

وقال حمّود الجبور (51 عامًا) الذي يبعد منزله في دير الزور “أقل من مئة متر” من أحد المواقع التي قُصفت، لوكالة فرانس برس “سمعنا أصواتا قوية جدًا استيقظنا على اثرها، بعد ذلك بدأنا نسمع أصوات سيارات الإسعاف وخرج الناس إلى الشوارع”.

وأُصيب في الضربات 34 شخصًا على الأقل بينهم عشرة مدنيين، بحسب المرصد السوري.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني الموالي لإيران، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع لجيش النظام السوري.

وتكثفت هذه الضربات بعد اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كما استهدفت الولايات المتحدة فصائل موالية لإيران في شرق سوريا.

ومطلع شباط/فبراير، قُتل ما لا يقلّ عن 29 مقاتلًا مواليًا لإيران بينهم ستة عناصر في حزب الله في غارات أميركية في دير الزور والميادين، بحسب المرصد.

وشنّت واشنطن هذه الغارات ردًا على مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن في 28 كانون الثاني/يناير.

وكانت كتائب حزب الله في العراق قد أعلنت أواخر كانون الثاني/يناير “تعليق” العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم “إحراج” الحكومة العراقية.

ومنذ نهاية شباط/فبراير، أوقفت المجموعات الموالية لإيران هجماتها على مواقع أميركية في سوريا، بحسب المرصد.

(وكالات)