15 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا

بيروت: قتل ما لا يقّل عن 14 مقاتلًا مواليًا لإيران في ضربات جوية ليلية استهدفت مواقعهم في دير الزور بشرق سوريا، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل عامل لديها في المنطقة نفسها.

ولم يحدد المرصد على الفور الجهة المنفذة للضربات في دير الزور المستهدفة بانتظام بغارات إسرائيلية وأمريكية أحيانًا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن واشنطن “لم تشنّ أي ضربات جوية ليل الاثنين الثلاثاء”.

My colleagues and I are heartbroken at the tragic loss of another one of our own in an airstrike in #Syria this morning, engineer Emad Shehab. We extend our deepest condolences to his family.

Emad served as the @WHO water and sanitation focal point in Deir-ez-Zor. His untimely… pic.twitter.com/vG1A2IRsid

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 26, 2024