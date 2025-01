منظمة الصحة العالمية تقول إن النظام الصحي في لبنان “يكافح للتكيف” – (تدوينة)

جنيف: حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن النظام الصحي في لبنان يكافح لمواكبة التطورات، بعد أن صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية وشنت عمليات برية في البلاد.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة اكس أنّ “حصيلة القتلى في لبنان آخذة في الارتفاع، والمستشفيات مثقلة بتدفق الجرحى”.

وأضاف أنّ “الأزمات المتعاقبة أضعفت النظام الصحي الذي يكافح للتعامل مع الاحتياجات الهائلة”، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تكثيف استجابتها.

The death toll in #Lebanon is rising, and hospitals are overwhelmed with the influx of injured patients. The health system has been weakened by successive crises and is struggling to cope with the immense needs.

I met with Arab League Ambassadors in Geneva to discuss the health… pic.twitter.com/EAUZNlptGC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2024