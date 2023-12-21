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منظمة الصحة العالمية: شمال غزة أصبح بدون مستشفيات قادرة على العمل

منذ ساعتين

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جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة للصحافيين عبر رابط فيديو من القدس “لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال”.

وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 21, 2023 الساعة 11:22 ص

    سيحاسبكم التاريخ ذات يوم على ما فعلتموه بالفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة المقيتة الحقيرة المدعومة من الأمريكان وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸😫😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒

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