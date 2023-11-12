غزة: منظمة الصحة تعلن فقدان الاتصال مع مستشفى الشفاء..والرضّع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف

غزة: قالت منظمة الصحة العالمية السبت إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن “قلقها العميق” بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لديها “مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى”، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

.@WHO has lost communication with its contacts in Al-Shifa Hospital in northern Gaza. As horrifying reports of the hospital facing repeated attacks continue to emerge, we assume our contacts joined tens of thousands of displaced people and are fleeing the area. ⬇️ pic.twitter.com/SouW2W3cad — WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) November 12, 2023

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت السبت بعد نفاد الوقود.

وأعلن القدرة، السبت، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب “استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تلغرام، قال القدرة “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات”.

وأضاف: “نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليل السبت/الأحد، أن الأطفال الرضع في مستشفى القدس شمال قطاع غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب.

وقالت الجمعية في منشور مقتضب على منصة “إكس”: “الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب”، دون مزيد من التفاصيل.

👶Infants at Al-Quds Hospital are facing dehydration due to a shortage of breast milk alternatives. الاطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب#Gaza#HumanitarianAid #AlQudsHospital #Humantarian_crisis pic.twitter.com/Grd5kdA1Rb — PRCS (@PalestineRCS) November 11, 2023

وقالت الجمعية في منشور آخر: “زملاؤنا في غرفة عمليات الطوارئ في غزة يعملون على مدار الساعة رغم انقطاع التيار الكهربائي والقصف المكثف المستمر في محيط مستشفى القدس”.

والسبت، تساءل رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، عن كيفية تقبل المجتمع الدولي الوضع في قطاع غزة.

وكتب روكا، في تدوينة عبر منصة “إكس”: “كفى. كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبل الوضع في غزة!؟ يجب وقف القتال فورا في غزة”.

وأضاف أن “الأطفال في الحاضنات والمرضى في العناية المركزة بمستشفى القدس حياتهم عرضة للخطر”.

وشدد روكا على أنه “يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، وخاصة الشمال”.

Enough! How can the international community accept the situation in Gaza? Infants in incubators & patients in ICU are at risk of life in the @PalestineRCS Al-Quds hospital. Fighting must stop, humanitarian access must be granted, aid including fuel must reach also the North. pic.twitter.com/ih414WurDu — Francesco Rocca (@Francescorocca) November 11, 2023

ومن جهتها وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، ليل السبت/الأحد، نداء إلى المجتمع الدولي طالبت خلاله بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وفي منشور على منصة “إكس” قالت المنظمة ” يجب حماية المستشفيات. يجب حماية الأطفال. نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية كاثرين راسل على منصة “إكس” ليل السبت/الأحد: “يعاني مستشفى الشفاء في غزة من انقطاع التيار الكهربائي”.

وأضافت: “نحن نشهد تقارير مثيرة للقلق العميق عن وفاة أطفال مبتسرين في الحاضنات”.

Hospitals must be protected. Children must be protected. We are calling for an immediate humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/Xs8x97vl1N — UNICEF (@UNICEF) November 11, 2023

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى مساء الجمعة.

(وكالات)