غزة: منظمة الصحة تعلن فقدان الاتصال مع مستشفى الشفاء..والرضّع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف

غزة: قالت منظمة الصحة العالمية السبت إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن “قلقها العميق” بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لديها “مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى”، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

.@WHO has lost communication with its contacts in Al-Shifa Hospital in northern Gaza. As horrifying reports of the hospital facing repeated attacks continue to emerge, we assume our contacts joined tens of thousands of displaced people and are fleeing the area. ⬇️ pic.twitter.com/SouW2W3cad

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) November 12, 2023