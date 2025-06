منظمة الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة- (تدوينة)

جنيف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن ما بين 12 ألف شخص و14 ألفا ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي من قطاع غزة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، الثلاثاء، أنه تم اليوم إجلاء 29 طفلا مريضا من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج.

وأوضح أن هذا هو أول إجلاء طبي تدعمه “الصحة العالمية” إلى الأردن بعد وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أن معظم الأطفال في غزة بحاجة إلى رعاية طبية جراء الصدمات، والسرطان، وأمراض العيون.

وأكد على أنه لا يزال ما يقارب 12 ألفا إلى 14 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء الطبي في القطاع.

واختتم “غيبريسوس” بالتأكيد على أن “الصحة العالمية” تواصل دعوتها لتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى جميع المناطق، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

