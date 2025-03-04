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منظمة الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة- (تدوينة)

4 - مارس - 2025

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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جنيف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن ما بين 12 ألف شخص و14 ألفا ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي من قطاع غزة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، الثلاثاء، أنه تم اليوم إجلاء 29 طفلا مريضا من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج.
وأوضح أن هذا هو أول إجلاء طبي تدعمه “الصحة العالمية” إلى الأردن بعد وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أن معظم الأطفال في غزة بحاجة إلى رعاية طبية جراء الصدمات، والسرطان، وأمراض العيون.

وأكد على أنه لا يزال ما يقارب 12 ألفا إلى 14 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء الطبي في القطاع.

واختتم “غيبريسوس” بالتأكيد على أن “الصحة العالمية” تواصل دعوتها لتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى جميع المناطق، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن متحدث الجيش الأردني العميد مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحافي في معبر جسر الملك الحسين (اللنبي)، إجلاء بلاده 29 طفلا من قطاع غزة برفقة ذويهم، وذلك لتلقي العلاج بالمملكة.

وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير/ شباط الماضي، لفت الملك عبد الله إلى أن الأردن “سيستقبل 2000 طفل من المرضى من غزة”، وهو ما اعتبره دونالد ترامب “خطوة جيدة”.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

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