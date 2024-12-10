منظمة الصحة: نزوح نحو مليون شخص منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا

جنيف: قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الثلاثاء إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا، مما زاد من الضغط على النظام الصحي الهش، مشيرا إلى أن عودة اللاجئين قد تزيد هذه الضغوط.

وأضاف أن المنظمة أرسلت إمدادات طبية إلى مستشفى في دمشق، وتعمل على دعم مرافق أخرى.

وعبر غيبريسوس عن ثقته في أن الدول ستضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الأوبئة خلال اجتماع في مايو أيار المقبل، رغم التساؤلات المتعلقة بما إذا كانت الإدارة الأمريكية المقبلة ستوافق عليها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف “إنها (الدول) ملتزمة بوضع اللمسات النهائية على الاتفاق في وقت انعقاد جمعية الصحة العالمية في مايو المقبل. وما زلت واثقا في أنها ستفعل ذلك”.

وتابع “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة ما لم يكن بقية العالم آمنا”.

(رويترز)