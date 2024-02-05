منظمة العفو الدولية: إسرائيل أطلقت «موجة وحشية» من العنف في الضفة

لندن – «القدس العربي» – ووكالات: قالت منظمتان دولية وإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ في الضفة الغربية المحتلة، ومنذ هجوم «حماس» في تشرين الأول / اكتوبر الماضي، تعليمات فتاكة فيما يتعلق بإطلاق النار» (بتسيلم)، ويشنّ «موجة عنف وحشية» و»عمليات قتل غير مشروعة» (العفو الدولية)، أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين معظمهم لم يشكل أي خطورة على قواته.

ومن بين الأرقام التي كشفت عنها المنظمتان، ما أوردته منظمة العفو الدولية عن مقتل ما لا يقل عن 61 فلسطينيا، من بينهم 13 طفلًا، في 2024 وحده حتى تاريخ 29 كانون الثاني / يناير الماضي، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

أما «المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم) فكشفت تحقيقاته أنه «خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الأخير قُتل 115 فلسطينياً، أكثر من نصفهم لم يشكلوا أي خطر، وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتل من جرّاء هذه السياسة 11 فلسطينياً، 25 منهم دون سن الـ 18 عاماً».

ارتفاع صادم

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية بعنوان «ارتفاع صادم في استخدام القوة المميتة غير القانونية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة»، اطلعت الأناضول على نسخة منه، قالت المنظمة إن «القوات الإسرائيلية أطلقت خلال الأربعة أشهر الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات قتل غير مشروعة».

وأوضحت أن إسرائيل استخدمت «قوة مميتة غير ضرورية» أثناء احتجاجات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان المنظمة أن «القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بما في ذلك المسعفين».

وأجرى باحثو المنظمة مقابلات عن بعد مع 12 شخصًا، 10 منهم شهود عيان، بمن فيهم مسعفون وسكان محليون، كما تحقق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من 19 مقطع فيديو وأربع صور أثناء فحص تلك الحوادث الأربع، وفق البيان.

وقالت المنظمة إنها أرسلت في 26 تشرين الثاني / نوفمبر طلبات للحصول على معلومات من متحدث الجيش الإسرائيلي، وقائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية بشأن الحالات الأربع التي حققت فيها، لكنها «لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر البيان».

وأضافت أنه «في إحدى الحوادث التي وقعت أخيرا، داهم الجنود الإسرائيليون مستشفى متنكرين في زي طاقم طبي».

وتابعت: «قُتل ما لا يقل عن 507 فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023، بينهم 81 طفلًا على الأقل، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بدء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تسجيل الإصابات عام 2005».

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة العفو الدولية إن عمليات القتل الإسرائيلية «غير المشروعة» تعد «انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، حيث ارتكبت تلك العمليات في ظل «إفلات من العقاب في سياق إدامة نظام إسرائيل المؤسسي القائم على القمع والهيمنة الممنهجين ضد الفلسطينيين».

ودعت المسؤولة في المنظمة إلى «تدخل نظام عدالة دولية كفوء»، وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على «التحقيق في عمليات القتل والإصابات، باعتبارها جرائم حرب محتملة تتمثل في القتل العمد والتسبب عمدا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة».

وقالت إن الوضع في فلسطين وإسرائيل هو «اختبار حاسم لشرعية المحكمة وسمعتها. ولا تملك ترف الفشل».

وأشارت إلى أن «لدى إسرائيل سجلا موثقا جيدًا في استخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان لوأد المعارضة وفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المفضي إلى نمط تاريخي من عمليات القتل غير المشروع التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب».

سياسة فتّاكة

وفي السياق ذاته، قال «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم) إنه منذ «بدء الحرب في قطاع غزة، تطبق إسرائيل في الضفة الغربية سياسة فتّاكة فيما يتعلق بتعليمات إطلاق النار».

وأشار الى أنه «خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الأخير قُتل 115 فلسطينياً، أكثر من نصفهم لم يشكلوا أي خطر، وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتل من جرّاء هذه السياسة 11 فلسطينياً، 25 منهم دون سن الـ 18 عاماً». وأوضح المركز أن 43 من هؤلاء «قُتلوا خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية تخللها رشق الحجارة، وإطلاق ألعاب نارية وإشعال إطارات مطاطية، ولكن، أكثر من نصفهم ـ 23 ـ لم يشاركوا في المواجهات، بل كانوا يراقبونها أو مرّوا بالقرب منها».

كما تحدث عن مقتل فلسطيني آخر خلال قطف الزيتون ومقتل قاصر فلسطيني بعد إلقاء زجاجة فارغة على بوابة إحدى المستوطنات.

وأوضح أن 51 فلسطينياً قتلوا أيضا «خلال تبادل لإطلاق النار أو فور انتهائه مباشرة، من بينهم 31 خلال قصف من الجو بضمنهم 3 قاصرين، أحدهم عمره 12 عاماً والآخران في سن 14 عاماً، و28 ناشطاً مسلحاً».

كما قتل «ستة ناشطين مسلحين آخرين جراء إطلاق نار على سيارات كانوا يسافرون فيها من دون أن يطلق أي من المسافرين النار، إطلاقاً، إضافة إلى ذلك، قٌتل 7 فلسطينيين جراء نيران أطلقها عليهم مواطنون إسرائيليون أو أفراد قوات إسرائيلية، وقُتل 6 بعد طعنهم أو دهسهم جنوداً، أو بعد الاشتباه بهم بأنهم قاموا بذلك، فيما قُتل شخص آخر بعد إلقائه عبوة صوب جنود».