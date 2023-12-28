سياسة | دولي

منظمة العفو الدولية: الهند تستهدف صحافيين بارزين ببرنامج تجسس إسرائيلي

منذ 30 دقيقة

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نيودلهي:  كشفت منظمة العفو الدولية وصحيفة “واشنطن بوست” في تحقيق مشترك نُشر الخميس عن استهداف الحكومة الهندية مؤخرا لصحافيين بارزين ببرنامج بيغاسوس للتجسس.

والبرنامج الذي ابتكرته شركة “أن أس أو غروب” الإسرائيلية وباعته لحكومات في جميع أنحاء العالم يمكّن مستخدميه من الوصول إلى بيانات هاتف الشخص المستهدف من رسائل نصية وبريد الكتروني وصور، إضافة إلى تتبع موقعه والتنصت على مكالماته وتشغيل كاميرا هاتفه دون علمه.

وأفادت منظمة العفو أن سيدهارت فاراداراجان مؤسس ومحرر موقع “ذا واير” الهندي الاخباري وأناند مانغنالي المحرر في “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” قد تم مؤخرا استهداف جهازيهما الآيفون ببرنامج تجسس، وآخر اختراق تم تحديده في تشرين الأول/أكتوبر.

وحذّر رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهايل أن “أحدث النتائج التي توصلنا إليها تُظهر أن الصحافيين في الهند يواجهون تهديدا متزايدا بالخضوع لمراقبة غير قانونية، بكل بساطة لمجرد قيامهم بواجبهم، إلى جانب استخدام أدوات قمعية أخرى بينها السجن بموجب قوانين مشددة وشن حملات تشهير ومضايقة وترهيب”.

وذكرت وسائل إعلام هندية الشهر الماضي أن وحدة الأمن الالكتروني في البلاد تحقق في مزاعم لسياسيين معارضين أبلغوا عن تلقي تحذيرات من شركة آبل بحدوث محاولات تنصت على هواتفهم من قراصنة الكترونيين “برعاية الدولة”.

وكان معهد “سيتيزن لاب” قد كشف عام 2021 عن استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف مئات السياسيين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان وقادة الأعمال حول العالم.

(أ ف ب)

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